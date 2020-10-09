Kırgızistan'da OHAL ilan edildi!

Seçim sonuçlarının açıklanmasıyla karışan ülkede hükümet bugün resmen düştü, olağanüstü hal ilan eden Cumhurbaşkanı Ceenbekov başkent Bişkek'e ordu birliklerinin konuşlanmasını emretti.

Orta Asya ülkesi Kırgızistan 'da hafta sonu gerçekleşen seçim sonuçlarının muhalefet tarafından kabul edilmemesiyle başlayan çalkantı, yeni bir boyuta ulaştı. Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, görevini bırakan başbakan Kubatbek Boronov ve kabinenin istifasını bugün kabul etti. Öğle saatlerinde ise sürpriz bir kararla başkent Bişkek'te sokağa çıkma yasağının da dahil olduğu OHAL ilan etti. Kırgız lider, başkent Bişkek'e ordu birliklerinin konuşlandırılması talimatı verdi.

Cumhurbaşkanının emri uyarınca askeri birlikler yollara barikat kuracak, silahlı çatışmaları engelleyerek sivillleri koruyacak. Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisi, OHAL'in 21 Ekime'e kadar yürürlükte olacağını kaydetti. 4 Ekim'de yapılan seçimlerde cumhurbaşkanına yakın iki parti parlamentoda çoğunluğu kazanmış, bunun üzerine protestolar başlamıştı. Uluslararası gözlemciler, "oy satın alma ve gözdağı" iddialarının güvenilir ve kaygı verici olduğunu belirtmişti.

Seçimlerin ardından ülkedeki siyasi kriz derinleşti. Farklı muhalif gruplar hükümet binalarını ele geçirdi. Muhalefet partilerinin taraftarları, cumhurbaşkanlığı ve parlamento binasını işgal etmiş, eski Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev'i cezaevinden çıkarmıştı.

Ceenbekov, muhalefetin sonuçlarını tanımadığı seçimlerin ardından düzenlenen protesto gösterileri sonrası Başbakan Kubatbek Boronov ve tüm bakanları görevden aldı. Ceenbekov, "iktidar değişimi için meşru yollardan gerçekleşirse" istifa etmeye hazır olduğunu söylemişti.