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Kırgızistan'da Başbakan ve Meclis Başkanı istifa etti

AA |  06 Ekim 2020 Salı - 20:56 | Son Güncelleme : 06 10 2020 - 20:59

Kırgızistan'da seçim sonuçlarını kabul etmeyen muhaliflerin kamu kurumlarını işgali sürerken, Meclis Başkanı Dastanbek Cumabekov ve Başbakan Kubatbek Boronov istifa etti.


Seçim barajını aşamadığı belirtilen siyasi partilerin taraftarların  organizasyonunda Cumabekov'un başkanlığındaki meclisin üyelerinden oluşan genel  kurul toplantısı başkent Bişkek'teki Dostluk Oteli'nde gerçekleştirildi.
 
Çoğunluğun sağlandığı toplantıda, Meclis Başkanı Dastanbek Cumabekov  ve Başbakan Kubatbek Boronov'un istifa mektupları gösterildi.
 
Öte yandan, meclis üyeleri Meclis Başkanlığı görevine milletvekili  Mıktıbek Abdıldayev'i ve geçici Başbakanlık görevine de Sadır Caparov'u seçti.
 
Eski Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev'in iktidarı döneminde 11 yıl 6  ay hapse mahkum edilen ve suçunu kabul etmediği için Cumhurbaşkanı Ceenbekov'un  iktidarında çıkarılan af yasasından yararlanmayan eski milletvekili Sadır Caparov  bu sabah cezaevinden çıkarılmıştı.
 
Caparov, 4 Ekim'deki  parlamento seçimlerinde seçim barajına az farkla  takılan "Mekençil" adlı siyasi partinin aday listesinin ikinci sırasında yer  almıştı.
 
Kırgızistan'da siyasi kriz
Kırgızistan'da pazar günü yapılan milletvekili seçimlerinin  sonuçlarına itiraz eden 12 siyasi partinin taraftarı seçimlerin iptal edilmesi  talebiyle protestolar düzenlemişti.
 
Binlerce kişinin katılımıyla yapılan gösteride dile getirilen  taleplerin karşılanmaması üzerine muhalifler Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na  yürümüştü.
 
Burada polisin sert müdahalesi ile karşılaşan muhalifler, 7 saat süren  arbedenin ardından Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı işgal etti.
 
Muhalifler ayrıca Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov'un iktidarı  döneminde cezaevine atılan "siyasi mahkumları" serbest bıraktı.
 
Olaylarda 1 kişi öldü, 590 kişi yaralandı.
 
Bişkek'te olduğu belirtilen Cumhurbaşkanı Ceenbekov, yaşanan olayları  siyasi güçlerin seçim sonuçlarını bahane ederek iktidarı ele geçirmek istedikleri  şeklinde yorumladı.
 
Ülkede olaylar kontrolden çıkarken, Ceenbekov'un istifa edip  etmeyeceği merak ediliyor.
 

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Kırgızistan Başbakan istifa
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