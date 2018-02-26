Kırgın Çiçekler 111. yeni bölümde kızların sırrı ortaya çıkacak mı?

Kırgın Çiçekler 111. yeni bölümüyle bu akşam ATV'de izlenebilecek. Her bölümü merakla beklenen ve heyecanla izlenen Kırgın Çiçeklerde neler yaşanacak? Yavuz'un cesedinin kaybolması herkes de korku yaratır.

KIRGIN ÇİÇEKLER 111. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

"Baban bir daha geri dönmeyecek!"

Nazan'a gelen fotoğrafı gören kızlar korku içinde kalır. Sırlarını bilen biri vardır. Kader, Neriman Hanım'dan şüphelenerek onunla yüzleşir. Nazan susması karşılığında şantajcıya istediği parayı verir. Ali, Nazan'ın arabasında kan izlerini görünce, ondan şüphelenmeye başlar. Bahçenin kazılmasıyla Yavuz'un cesedinin yerinde olmadığı anlaşılır. Paniğe kapılan kızlar, ne yapacaklarını bilememektedir.