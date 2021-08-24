Kiralık evlere ‘yüz yüze’ eğitim zammı! Fiyatlar uçtu, uzmanlar uyardı...

Kiralık evlerle ilgili flaş açıklama geldi. Emlakçılar art arda uyardı. Koronavirüs salgını sonrası tüm öğrenciler evlerine gitmişti. Yüz yüze eğitimin başlamasına az bir zaman kala, büyük göç başladı. Üniversite şehirlerindeki emlak piyasasında hareketlilik yaşanıyor. 500-600 liradan kiralanan evler bile şu an 100 liradan başlıyor. Bazı semtlerde 3500 liraya kadar çıkıyor. Yüzde 30-40 civarında artış yaşandı. Emlak sektörünün önde gelen isimleri önemli tavsiyelerde bulundu.

Koronavürüs nedeniyle yaklaşık 1.5 yıldır örgün eğitim e birçok üniversitenin ara vermesi nedeniyle öğrenci şehirlerinde evler boş kaldı. Buna çözüm ev sahipleri evlerini yabancılara kiraya verdi. Örgün eğitimin yeniden başlayacak olması nedeniyle öğrenciler ev bulmakta zorluk çekmeye başladı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi eğitim hayatını da olumsuz etkiledi. Örgün eğitimin sekteye uğraması ve yaklaşık 1.5 yıldır uzaktan eğitim yapılması nedeniyle üniversite olan şehirlerde başta ev sahipleri olmak üzere birçok sektör yara aldı.

EVLER YABANCILARA VERİLDİ

Öğrenciler uzaktan eğitim nedeniyle ailelerinin yanına dönerken boş kalan evler yabancılara kiraya verilmeye başlandı. Yeni konut yapımlarının da az olmasından kaynaklı arz-talep dengesinde şaşma meydana geldi. Üniversitelerin açılacak olması nedeniyle öğrenciler ev arayışına başlarken hem boş konut bulmakta zorlanıyorlar hem de kiraların geçtiğimiz yıla göre yüzde 30-40 oranında art mış olmasından olumsuz etkileniyorlar.

Emlak sektörünün temsilcileri de kiralarda yükseliş olduğunu, kiralık ev sayısının az olduğunu, olan evlerin de fiyatlarının yüksek tutulduğunu belirtti.

Eskişehir Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı Gazi Çelik, şunları söyledi:

Kiralık ev sorunu öğrenciler için geçtiğimiz yıllarda yaşanmamıştı. 1.5 yıldır okullar kapalı. Öğrenciler de ailelerinin yanına gitti, evler de boş kaldı. Evlerin masrafları, giderleri olduğundan dolayı ev sahipleri de ailelere ve yabancılara evler boş kalmasın diye evlerini kiraladılar.

KİRALAR YÜZDE 30-40 ARTTI

Pandemiden dolayı inşaatlar da sekteye uğradı. Yeni ev üretiminin olmaması sıkıntı yarattı. Bundan dolayı kiralarda artış olduğunu görüyoruz. Yüzde 30-40 civarında kiralarda artışlar yaşandı. Bu sene Eskişehir ’de öğrenciler için ev sorunu yaşanacak görünüyor. Aileler önceden gelip ev tutuyorlar. Meslektaşlarımız da kiraya verecek ev bulmakta zorluk çekiyor.

KİRALAR 1000 LİRADAN BAŞLIYOR

500-600 liradan verdiğimiz evler 1000 liradan başlıyor, 2500 liraya kadar ev var. Aileler için 1500’den başlıyor, 3500 liraya kadar yükseliyor. Kiralık ev bulmakta da zorluk çekiliyor. Yeni konut üretim az olduğundan dolayı yeni evliler sıfır ev istiyorlar. Yeni evli insanlara ev bulmakta zorluk çekiyoruz.

EV FİYATLARI ARTTI

Ev fiyatların arttığını da söyleyebiliriz. Faiz oranlarının yüksek olması, arz-talep dengesinin bozulması bundan dolayı müteahhitler ev yapmak da istemiyor. Bu sene konutlarda fiyatlar arttı. Eskişehir bir öğrenci şehri, öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılayan bir şehir. Şehirdeki cafeler, eğlence alanları, öğrenciye hitap eden işletmeler hazırlıklarını yaptı. Elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Öğrencilere emlakçı esnafı ev bulmaları konusunda yardımcı olacaktır.

ÖĞRENCİLER VE YABANCILAR PİYASAYI YÜKSELTTİ

İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizamettin Aşa, şu ifadeleri kullandı:

İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa “Salgın dolayısıyla memleketine giden bazı aile ve öğrenciler dönüşe başladı. Üniversite sonuçlarıyla birlikte de bir talep oluştu. Yabancılar geliyor, onlar da piyasayı yükseltti. Hepsi üst üste gelince birkaç sebepten dolayı şu anda böyle bir tablo ortaya çıktı” dedi.

KİRALIK EV SIKINTISI DEVAM EDİYOR

Kiralık ev sıkıntısı birkaç aydan bu yana İstanbul genelinde hatta Türkiye genelinde sıkıntı mevcut. Öğrenciler daha yoğun gelmeye başladı. Fiyatlar yükseldi, bazı bölgelerde iki katına çıkan yerler var. Toplu ulaşımın yoğun olduğu bir il İstanbul. Yolu göze aldığınızda birçok alternatif var.

1000 LİRAYA DA EV VAR, 10.000 LİRAYA DA EV VAR