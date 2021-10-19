Kiralık ev veya satılık ev fiyatlarıyla ilgili kritik indirim talebi! KDV oranı...

Konutta hem satılık hem de kiralık fiyatları kimi bölgelerde yüzde 100'ün üzerinde artarken ortaya çıkan fahiş fiyat artışlarına yönelik iş dünyasından dikkat çeken iki öneri geldi. 150 metrekareye kadar ilk kez konut alacaklardan tapu harcı olan yüzde 2’nin bir yıl süreyle alınmaması ve yüzde 18 KDV’ye tabi ilk konutta verginin yüzde 1’e düşürülmesi yönünde önerilerini paylaşan İTO Başkanı Şekib Avdagiç, bu sayede konut sahipliliğinin artırılarak kira artışlarının da dengelenebileceğini belirtti.

Konut fiyatlarındaki yükseliş ve kira fiyatlarındaki fahiş artışa yönelik İstanbul Ticaret Odası önerilerini paylaştı.

Türkiye’nin yılda 750 bin yeni konut a ihtiyacı olduğunu belirten İTO Başkanı Şekib Avdagiç, “Konut sahipliliğini artırarak kira artışlarını dengelemek için 2 önerimiz var. Sadece 150 metrekareye kadar ilk kez konut alacaklardan tapu harcı olan yüzde 2’yi devlet, 6 ay ya da 1 yıl süreyle almayabilir. Ayrıca yine 150 metrekare ile sınırlı olmak üzere yüzde 18 KDV’ye tabi ilk konutta vergi yüzde 1’e düşürülebilir” dedi.

VATANDAŞA TEŞVİK VERİLMESİ GEREKİYOR

Avdagiç, yaptığı yazılı açıklamada, son dönemde yaşanan kira artışlarına değinerek, “Bu artış maalesef çözümü zor bir noktaya geldi. Sebebi de şu. 2 milyon lira ile konut almaya kalktığınızda o konutun kirasını, mevduat getirisiyle kıyaslayınca arada büyük bir fark var. Bu sebeple vatandaşa bir takım teşvikler verilmesinin katkısı olacağı görüşündeyiz” diye konuştu.

SADECE İSTANBUL'DA 120 BİN KONUTA İHTİYAÇ VAR

Türkiye’nin konut ihtiyacında mevcut konut stokları ve ikinci el satışlarla bugünlere gelindiğini belirten Şekib Avdagiç, “Sadece birkaç tane parametre söyleyeyim. Her yıl yaklaşık 550 bin evlilik gerçekleşiyor. Ayrıca göç, deprem gerçeği, yenilemelerle beraber her yıl 750 bin konutun ülkemizde yapılması lazım. Sadece İstanbul’da her yıl 110-120 bin konut ihtiyacı var. İstanbul’da satışlar düştü. Bunun yanında özellikle de pandemi ile birlikte tedarik zincirinde yaşanan zorluklarla birlikte inşaatta girdi maliyetleri ciddi ölçüde arttı” bilgisini verdi.

SATIŞLARIN ARTMASIYLA STOKLAR BİTECEK VE YENİ PROJELER BAŞLAYACAK

Devletin alacağı tedbirler konusunda yeni konut sahiplilik oranının artacağını vurgulayan Avdagiç, “Alınacak tedbirlerle kiraya talep azalacağı için böylelikle kira artışları da yavaşlayacaktır. Satışların artmasıyla birlikte yarım kalan projeler tamamlanacak ve hareketlilik olacaktır piyasada. Bu arada duran projelerin çalışmasıyla birlikte istihdam artacak, stoklar bitecek ve yeni projeler başlayacak” diye konuştu.