Kiralık araçla seyahat arttı

Araç kiralama platformu Yolcu360, 2020’de yapılan kiralama alışkanlıklarına ilişkin verilerini açıkladı. Buna göre geçtiğimiz sene en çok araç kiralama yapılan şehirler sırasıyla; İstanbul, İzmir ve Ankara oldu. Yapılan her 100 kiralamanın 72 tanesi bu üç il özelinde gerçekleşirken, bu şehirleri Antalya, Muğla ve Adana takip etti. En çok kiralamanın yapıldığı ofisler ise Sabiha Gökçen Havalimanı, Adnan Menderes Havalimanı ve İstanbul Havalimanı olarak gerçekleşti. Kiralamaların yüzde 43,88’i bu üç lokasyon üzerinden yapıldı. Havalimanları dışında en çok araç kiralanan ofisler arasında İstanbul’da Yenibosna ve Kadıköy; Ankara’da ise Çankaya gibi lokasyonlar ön plana çıktı.

Yüzde 59 dizel tercihi

2020’de rezervasyonların en çok yapıldığı gün Cuma olurken, araçların teslim alındığı günler ise Cuma ve Cumartesi oldu. Bir ila üç gün arası araç kiralamaların yüzde 92’si erkekler, yüzde 8’i kadınlar tarafından yapıldı. Tüketicilerin yakıt konusundaki tercihi ise geçmiş yıllardan farklı seyretti. 2019’da yüzde 24 oranında tercih edilen benzinli araçların kiralanma oranı 2020’de yüzde 70 artarak, yüzde 41 seviyesine ulaştı. Dizel araçların 2020’de tercih edilme oranı yüzde 59 olurken, benzinli araçların 2021’de kiralama oranlarının ise yükselişini sürdürmesi bekleniyor.

Uzun dönem kiralamalar arttı

2020 yılında başlayan Pandemi sürecinin araç kiralama sürelerini etkilediğini ifade eden Yolcu360 CEO’su Umut Yıldırım, uzun dönem araç kiralamalarında önemli oranda artışların yaşandığını ifade ediyor. Yıldırım, “Kiralama sürelerini incelediğimizde pandemi kaynaklı değişimler göze çarpıyor. Örneğin; sitemiz üzerinden yapılan kiralamaların yüzde 60’ı bir ila üç gün arası. Ancak pandemi dönemi ile birlikte en çok artış yaşanan kiralama gün aralığı 30 ve üzeri oldu. 2019’a göre aylık yapılan kiralamalarda yüzde 243 oranında bir yükseliş görüldü. Yine pandemi döneminde araçların bir şehirden alınıp farklı bir şehirde teslim edildiği durumların bir önceki yıla göre yüzde 260 oranında arttı. İzmir- İstanbul, İstanbul – İzmir, Antalya ve Muğla en sık rastlanan lokasyon çiftleri. En uzun mesafede bırakılan rezervasyonumuz ise İstanbul - Van arasında gerçekleşti” dedi.