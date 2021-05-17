Kiralanan araç sayısı düşüşte!

Araç kiralama sektörünün çatı kuruluşu Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği (TOKKDER), bağımsız araştırma şirketi Nielsen iş birliği ile hazırladığı 2021 yılının ilk çeyrek sonuçlarını içeren “TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu”nu açıkladı. Rapora göre, operasyonel araç kiralama sektörü yılın ilk çeyreğinde 4,2 milyar TL’lik yeni araç yatırımı yaparak Türkiye’de satılan yeni otomobillerin yüzde 10,9’u olan 17 bin 100 adet aracı filosuna kattı. Bu dönemde, sektörün aktif büyüklüğü 42,4 milyar TL oldu. Yılın ilk çeyreğinde, 2020 yılı sonuna göre yüzde 3,5 daralan sektörün filosunda bulunan araç sayısı ise 254 bin adede düştü. Sektörün 2020 yılı sonundaki araç parkı 263 bin adetti.

Hibrit ve elektrikli araçların payı yüzde 3,6’ya çıktı



TOKKDER raporuna göre, 2021 yılının ilk çeyreğinde Renault yüzde 23,2 pay ile Türkiye operasyonel araç kiralama sektörünün en çok tercih edilen markası olmayı sürdürdü. Renault’u yüzde 14,9’la Fiat, yüzde 11,2’yle Volkswagen ve yüzde 11,1 payla Ford takip etti. Bu dönemde, sektörün araç parkının yüzde 50,7’si kompakt sınıf araçlardan oluşurken, küçük sınıf araçlar yüzde 27 ve üst-orta sınıf araçlar yüzde 18 pay aldı. Hafif ticari araçların operasyonel kiralamadaki payı ise yüzde 4,3 olarak gerçekleşti. Raporda operasyonel kiralama sektörünün araç parkında yer alan hibrit ve elektrikli araçların oranı da dikkat çekti. Buna göre, sektörün araç parkının büyük bölümünü yüzde 82,2 ile dizel yakıtlı araçlar oluştururken; benzinli araçların payı yüzde 14,2, hibrit ve elektrikli araçların payı ise 3,6’ya ulaştı. Otomatik vitesli araçların oranı ise yüzde 66,7’ye yükseldi.



Sözleşmelerin yarısı 30-42 ay süreli



Operasyonel kiralama sektörü, 2021 yılının ilk üç ayını kapsayan dönemde ekonomiye önemli oranda vergi girdisi sağlamaya da devam etti. TOKKDER’in hazırladığı rapora göre, sektörün 2021 yılının ilk çeyreğinde ödediği vergi tutarı toplamda 2,3 milyar TL’yi buldu. Sektördeki kiralama sürelerine bakıldığında ise, yılın ilk çeyreğinde Türkiye’deki operasyonel kiralamaların yüzde 49,4’ünü 30- 42 ay süreli sözleşmelerin oluşturduğu görüldü. İkinci olarak en çok tercih edilen operasyonel kiralama süresi yüzde 19,6 ile 43 ay ve üzeri sözleşmeler olurken, 18-30 aylık sözleşmeler yüzde 19,3 oranında tercih edildi.





Günlük kiralama olumsuz etkilendi



Pandeminin kontrol altına alınması sürecinin uzamasından kısa dönem kiralama sektörünün yüksek sezon beklentilerinin olumsuz etkilendiğini söyleyen TOKKDER Başkanı İnan Ekici şunları kaydetti:



“Sektör hem talep hem hareketlilik açısından Ağustos’ta en tepe noktayı görürdü. Bu sene okulların açılışı ve diğer unsurlara bağlı olarak; bu durumun Eylül ayına kadar uzayabileceğine yönelik umudumuz var. Pandeminin kontrol altına alınması durumunda Kültür ve Turizm Bakanlığı ile ilgili devlet kurumlarından; yılın geri kalan kısmında turizmi canlandıracak aksiyonlar bekliyoruz. Yabancı turistler rezervasyonlarını yapmaya çalışıyor, tatil için ülke seçme dönemindeler.”