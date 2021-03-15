Kiralamada “Birebir Sürücü Yönetimi” başlıyor!

Hayata geçirilen “Birebir Sürücü Yönetimi hizmeti” ile, sürücülerin ihtiyaçlarını daha hızlı ve pratik bir şekilde karşılamayı hedeflenrken, filo yöneticilerinin üzerindeki iş yükünün azalması hedefleniyor.Konuyla ilgili bilgi veren TEB Arval Satış Genel Müdür Yardımcısı Furkan Karaman şunları söyledi: “Bugün standart hizmet işleyişimizde kontrat öncesi hazırlık aşamasında ve hizmet alınan süre boyunca tüm süreçler filo yöneticileriyle yönetiliyor. Filo yöneticileri de bu süreçlerle ilgili yoğun bir şekilde sürücüleriyle iletişim halindeler. Sürücülerin araç seçimi, teslimatı, periyodik bakım ve muayene dönemlerinin hatırlatılması ve bu konulardaki soruların yanıtlanması filo yöneticisinin operasyonel takibindeki işlerden sadece bazıları. Sunmaya başlanılan yeni hizmet ile sürücülerle birebir iletişim halindeyiz. Sürücülerimize araçlarının seçim aşamasından itibaren destek olmaya başlıyor; bakım randevularını alıyor, muayene zamanlarını kendilerine bildiriyoruz. Bu sayede sürücülerin motivasyon ve memnuniyet düzeylerini artırırken, filo yöneticilerinin operasyonel taraftaki iş yükünü de azaltıyoruz.”

Şirket aracı motivasyonu



Kademetre iş birliğiyle gerçekleştirdikleri Filo Kiralama Araçları Kullanıcı Algı Araştırması’nın sonuçlarına da değinen Karaman, kiralama süresi boyunca araçlarla ilgili süreçlerin sürücülerle birebir takip edilmesinin şirketlere sağladığı zaman ve iş gücü tasarrufunun yanı sıra çalışanların şirket araçlarına duyduğu sahiplik hissini de artırdığını dile getirdi. Şirket aracına duyulan sahiplik hissi ise aracın özenli kullanım düzeyinde artış ve sürücü güvenliğini beraberinde getiriyor. Araştırmaya göre, özellikle işleri nedeniyle tüm gün araçlarını tıpkı ofisleri gibi kullanan çalışanlar için şirket aracı ciddi bir motivasyon ve memnuniyet kriteri olurken, çalışanların şirket aracı konusundaki beğeni ve memnuniyet düzeyleri arttıkça sürücü davranışları da iyileşiyor.



Aracı seçerlerse daha iyi



Araştırmaya katılan sürücülerin %90’ı araçlarının marka ya da modelini kendilerinin seçmediğini söylüyor. Sürücüler yine aynı oranda şirket aracının marka, model ve rengine karar vermek istiyor. Yalnızca sürücünün istediği marka, model ve rengi seçebilmesi, %78 olan olumlu sürücü davranışlarını %96’ya yükseltiyor. Aracını çeşitli aksesuarlarla modifiye edebilmek ve kira süresi sonunda sürücülere sunulan aracı satın alabilme opsiyonu da bu duruma pozitif yönde katkı sağlıyor. Şirket aracının seçimiyle başlayarak kiralama süresince inisiyatiflerin çalışana verilmesi özenli araç kullanımını teşvik etmek için en önemli motivasyon unsuru olarak öne çıkıyor. Araştırma sonuçlarına göre, her 10 filo yöneticisinden 7’si çalışanları şirket aracını özenli kullanmaya teşvik ediyor. Filo yöneticileri, sürücü davranışlarını geliştirmek amacıyla araç kontrollerinin düzenli yaptırılmasına özen gösteriyor, sürücülerini sık sık uyarıyor ve performansa dayalı uygulamalar geliştiriyor. Bu çalışmaları hayata geçiren filo yöneticilerinin bir çok açıdan bu süreçlere çok ciddi zaman ve iş gücü ayırması gerekiyor.