Kiradan büyük tasarruf! Salgında talep patlaması yaşandı

Koronavirüs salgını sonrası birçok insan şehirler terk edip, yazlık bölgelere yerleşti. Sadece iş için şehre dönen vatandaşlar ise farklı bir alana yöneldi. Bu işlem hem kiradan tasarruf sağlıyor hem de vatandaşları hem ekonomik yönden rahatlatıyor.

Geçtiğimiz yıldan bu yana tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında büyük şehirlerde yaşayan vatandaşların büyük bir kısmı memleketlerine döndü. Yaz aylarının gelmesi ve daha güvenli olacağı düşüncesiyle yılın belirli zamanını yazlıklarında geçirmeye yönelenler ise şehir merkezlerine sadece işleri için gitmeye başladı.

Bu durumun Türkiye’de uzun yıllardır var olan ev eşyası depolama hizmetlerini ön plana çıkardığını söyleyen bir nakliyat firmasının CEO ’su Ulaş Gümüşoğlu, “Temmuz 2021 itibarıyla şehir içi taşınmalarda yıllık yüzde 28’lik bir azalma yaşandığını görüyoruz. İnsanlar daha ufak yerleşim yerlerini tercih ederek şehirlerarası taşınmaları ya da pandemi ve ekonomik nedenlerle taşınmayı tercih etmiyor. Çünkü ev eşyası depolama işlemi ev kiralamaya göre oldukça ekonomik bir fırsat sunuyor” diye konuştu.

EN YOĞUN TALEP İSTANBUL’DA

İstanbul’da çok yoğun taşımacılık ve eşya depolama talebiyle karşılaştıklarını kaydeden Gümüşoğlu, “Geçtiğimiz yıl 381 bin 654 kişi İstanbul’dan ayrılsa da iş dünyasının merkezi konumundaki mega kentten tamamıyla kopmak herkes için mümkün olmuyor. Dolayısıyla depolama talepleri de en çok yaz aylarını yazlık evinde geçirenler ve sadece iş için İstanbul’da bulunanlar tarafından tercih ediliyor” ifadelerini kullandı.

KENTSEL DÖNÜŞÜM TALEPLERİ ARTIRACAK

Pandemiden bağımsız olarak da ilerleyen süreçte eşya depolama sektörünün gelişmeye devam edeceği öngörüsünde bulunan Gümüşoğlu, bu artışın inşaat sektörünün gelişmesiyle de yakından ilgili olduğunu belirtti.

Gümüşoğlu, “Eşya depolama sektörü bir anlamda yeni inşaatlarla bağlantılı bir sektör. Özellikle kentsel dönüşüm olan bölgelerde talep artışının devam edeceğini öngörüyoruz. Bu taleplere en iyi şekilde yanıt vermek içinse depolama ve taşıma sektöründe belirli bir standardın benimsenmesi gerekiyor. Ancak bu sayede haksız rekabetin azaldığı, müşteri odaklı bir sektör haline gelebiliriz” dedi.