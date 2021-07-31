Gazetevatan.com » Ekonomi » Kiracılara güzel haber! Ev sahipleri tazminat ödüyor! Yüksek ücret kira...
Kiracılara güzel haber! Ev sahipleri tazminat ödüyor! Yüksek ücret kira...
Kiracı ev ev sahiplerini çok yakından ilgilendiriyor. Kiracısını çıkarıp evini daha yüksek ücrete kiralamak isteyen ev sahipleri tazminat ödemek zorunda kalabilir. Hukukçulara göre; ev sahibi, yalan beyanlarla ve maddi menfaat sağlamak amacıyla hakkını kötüye kullanarak kiracısını tahliye etme yoluna başvurursa, bu durumda eski kiracısına tazminat öder. Tazminat tutarı son kira yılında ödenmiş olan 1 yıllık kira bedelinden az olamaz.
Kiracıları ilgilendiren son dakika açıklaması! Kiralık ev fiyatlarındaki artış ev sahipleriyle kiracıları karşı karşıya getirdi. Kimileri evini daha yüksek fiyatla başkasına verme peşine düştü. Hukukçular ise hem ev sahiplerine hem de kiracılara uyarılarda bulundu.