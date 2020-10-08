Kiracılara devletten kira yardımı! Ve taşınma desteği

Kiracılara devletten kira yardımı müjdesi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından kiracılara yapılan kira yardımları kapsamında kentsel dönüşüm kira yardımı da yer alıyordu. Devletin kira yardımları 2020 aramaları da arttı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından kiracılara ödenen düzenli kira yardımları bulunurken yine bir kereye mahsus olmak üzere taşınma desteği yardımı da yapılıyor. Peki, kentsel dönüşüm kira yardımı nedir, kimlere verilir, devletin kira yardımı ne kadar, devletin kira ödemesi ne kadar, kiracılara devlet yardımı ve hibe para desteği var mı, pandemi ve korana virüs salgını nedeni ile kira desteği ve kira destek kredisi var mı?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından vatandaşlara yapılan kira yardımları kapsamında kentsel dönüşüm kira yardımı da yer alıyordu. Devletin kira yardımları 2020 aramaları da arttı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından kiracılara ödenen düzenli kira yardımları bulunurken yine bir kereye mahsus olmak üzere taşınma desteği yardımı da yapılıyor. Peki, kentsel dönüşüm kira yardımı nedir, kimlere verilir, devletin kira yardımı ne kadar, devletin kira ödemesi ne kadar, kiracılara devlet yardımı ve hibe para desteği var mı, pandemi ve korana virüs salgını nedeni ile kira desteği ve kira destek kredisi var mı?

KİRACILARA 2 BİN 300 TL TAŞINMA DESTEĞİ ÖDEMESİ YAPILIYOR!

Kentsel dönüşümde evini boşaltan ve taşınan kiracılara ise taşınma desteği adı altında devlet tarafından illere göre belirlenmekle beraber en düşük bin 430 TL ve en yüksek 2 bin 350 liralık taşınma yardımı desteği ödemesi yapılmaktadır.

Taşınma desteği almak için başvuru yapılan kişinin evinin kentsel dönüşüm kapsamı altında riskli yapı olması nedeni ile yıkılması zorunluluğu bulunmaktadır.

KENTSEL DÖNÜŞÜM KİRA YARDIMI VE TAŞINMA DESTEĞİ BAŞVURUSU NEREDEN, NASIL YAPILIR?

Devlet tarafından sunulan yardımlardan yararlanmak isteyen kişilerin evlerinin riskli yapı ilan edilmesinin ardından işlemlerini yapmaları gerekmektedir.

Kentsel dönüşüm kapsamında yıkım kararı çıkan taşınmazın tahliye tarihinden itibaren bir yıl içinde veya riskli yapının yıktırıldığı tarihten itibaren üç ay içinde, riskli yapının bulunduğu il sınırları içerisinde yer alan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müdürlükleri ile Belediyeler üzerinden gerekli evraklar ile başvuru yapmaları zorunludur.

DEVLETTEN KİRA YARDIMI NASIL ALINIR?

Devletin ödemiş olduğu kira yardımı tutarı kentsel dönüşüm projeleri için riskli yapı belgesi alındıktan sonra ödenmeye başlanmakta olup başvurular Çevre ve Şehircilik Bakanlığı il / ilçe müdürlükleri ile belediyeler üzerinden kabul edilmektedir.

KENTSEL DÖNÜŞÜM KİRA YARDIMI NE ZAMAN BAŞLAR?

Tahliye kararı verilmesi ya da yıkım işleminin başlaması ile devletin kira yardımı da başlamaktadır.

18 AY BOYUNCA

Kentsel dönüşüm yasası kapsamında, riskli yapılarda oturanlara 18 ay kira yardımı veriliyor. Eğer bakanlık tarafından ilan edilen riskli ve rezerv yapı alanlarında dönüşüm yapılıyorsa bu süre 36 aya kadar çıkabiliyor. Kira yardımının anlaşma ile tahliye edilen binalara yapıldığını da ekleyelim. Mülkiyetini belgeleyemeyenler bu hakların hiçbirinden yararlanamıyor.

BAŞVURU GEREKİYOR

Kira yardımı alabilmek için tahliyeden itibaren en geç 1 yıl içinde başvuru yapılması gerekiyor. İstanbul İzmir ve Bursa 'da Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Müdürlükleri'ne diğer illerde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri'ne gerekli belgeler ile dilekçe veriliyor. Ev sahipleri ve kiracılar için farklı belgeler isteniyor. Bu belgeleri bakanlığın web sitesinden öğrenebilirsiniz.

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