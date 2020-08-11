Kiracıdan kiralık ilanlarına dikkat! Oturdukları daireleri emlakçı gibi kiraya veriyorlar!

Emlak komisyon ücretlerinden kurtulmak isteyen kiracılar emlakçıları devre dışı bırakan yeni bir çözüm yolu buldu. Kiralık olarak oturduğu taşınmazı mal sahibi gibi kiraya verip düşük komisyonla komisyon kiracılara emlakçılar tepkili. Korsan olarak nitelendirilen uygulama ile ilgili konuşan TÜGEM Başkanı Hakan Akdoğan, "Komisyon talep ederek kiraya verenlere taviz vermeyin" uyarısında bulundu.

Son günlerde ev kiralamada korsan emlak komisyonu gündemde. Emlak komisyon ücretlerinden kurtulmak isteyen kiracılar emlakçıları devre dışı bırakan yeni bir çözüm yolu buldu. Kira süresi biten kiracı oturduğu daireyi internet üzerinden ev arayan bir başkasına kiralıyor. Emlakçılar ise bu uygulamaya tepkili. Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) Başkanı Hakan Akdoğan, "Kiralık olarak oturduğu taşınmazı mal sahibi gibi kiraya veren ya da taşınmadan önce komisyon talep ederek kiraya verenlere taviz vermeyin." uyarısında bulundu.

EV SAHİBİ GİBİ KİRA DEVİRİ YAPIYORLAR!

İnternette yaygın hale gelen kiralama yöntemi ile ilgili açıklamada bulunan Hakan Akdoğan “Sektörümüzde, alt kiraya verme yetkisi olmayan kiracıların, mal sahiplerinin bilgisi dışında kira devirleri yaptıklarına şahit oluyoruz. Bir kiralama yaparken, tapu senedi örneğini alarak mal sahibinin kim olduğu mutlaka teyit edilmeli. Kontrata imza atan mal sahibi ya da yasal vekili olmalı. Kira bedelleri de bu kişiye yatırılmalı. Tüketiciler mağduriyet yaşamamak için kiraladığı gayrimenkulü başkasına kiraya vermeye çalışanlara taviz vermemeli” dedi.

YETKİ BELGESİ OLMAYANA CEZA VAR!

Bu tür kayıt dışı işlemler ile de Devletin zarara uğratıldığını belirten Akdoğan, “Özellikle yetki belgesi olmadan bu tür aracılık işlemleri yapanlar için çeşitli cezalar söz konusu. Ayrıca haksız elde edilen bu kazançlar ile herhangi bir muhatap da bulunamıyor. Demirbaşlarda, taşınmaz içinde verilen zararlar ile de ek birçok mağduriyet doğuyor” diye konuştu.

MAĞDUR OLMAMAK İÇİN PROFESYONEL YARDIM ALIN!

Akdoğan “Profesyonel emlak işletmeleri, kira kontratı yaparken malike ait tapu senedi örneği ya da vekaleti kontrol ediyorlar. Ayrıca kira kontratı öncesinde yönetmelik gereği yapılması gereken Kiralamaya Aracılık Sözleşmesini de yapıyorlar. Kefiller alınırken şartlarına da dikkat ediyorlar. Kira bedellerinin elden değil banka yolu ile tahsilini sağlıyorlar. Kira bedelinin mutlaka mal sahibinin hesabına yatırılmasını, eğer kira bedeli üçüncü bir kişi adına yatırılacak ise, vekalet şartı arıyorlar. Hisseli taşınmazlarda kira pay dağılımlarına da özen gösteriyorlar” işeklinde konuştu.

EV SAHİBİNE YÜKLÜ AİDAT BORCU GELEBİLİR!

Özellikle gayrimenkul kiraya verme işlemlerinin basit görülmemesi gerektiğini de ifade eden TÜGEM Başkanı Akdoğan “Kiracının kirayı ödeyebilme durumu, çalıştığı yer, aile yapısı, bu taşınmaza ilişkin diğer giderler gibi birçok risk incelenmesi gerekiyor. Bazı kiracılar ödemedikleri kiranın yanı sıra yüklü birçok aidat borcunu da mal sahiplerinin ödemesine neden oluyor. Bu nedenle kiracı seçiminde de profesyonel destek alınmalı” dedi.