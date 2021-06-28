Kiracı ve ev sahiplerini ilgilendiriyor! Kira zammı ve süresi...

Kiracı ve ev sahibi milyonları kapsıyor. Türkiye’de her 100 haneden 26’sı kiracı. Milyonlarca kişi her ay kira ödüyor. Son günlerde kiralık ev bulmak da zorlaştı. Bu ortamda doğru eve ulaşmak, sözleşmeyi haklarınızı koruyacak şekilde imzalamak önemli. İşte ev kiralarken dikkat edilmesi gereken detaylar...