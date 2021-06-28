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Kiracı ve ev sahiplerini ilgilendiriyor! Kira zammı ve süresi...
Kiracı ve ev sahiplerini ilgilendiriyor. Ev kiralarken dikkat edilmesi detaylar belli oldu. Kira kontratı yaparken malikin kim olduğunu mutlaka tapu senedi örneğini alarak kontrol edin. Malik sayısı birden fazla ise kiraya verenin yetki kontrolünü sağlayın. Kira ödemelerinin de maliklere hisseleri oranında yatırılmasını sağlatın. Kefiller alınırken kefalet şartlarını unutmayın (elle yazılması, eş rızası gibi). İlk kira ve depozito bedeli dahil olmak üzere kira bedellerinin mutlaka bankadan yatırılmasını isteyin. Kiracının özellikle işyeri bilgilerini de doldurun. Kiracıya ulaşmada yaşanabilecek riskleri azaltın. Kira artışının en fazla Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) 12 aylık ortalaması olarak artırılabileceğini unutmayın. Kira bedellerinin net mi brüt mü olduğunu açık olarak yazmayı unutmayın. Tüm teslim alınan demirbaşların fotoğrafını çekerek kira kontratına ekleyin.
Kiracı ve ev sahibi milyonları kapsıyor. Türkiye’de her 100 haneden 26’sı kiracı. Milyonlarca kişi her ay kira ödüyor. Son günlerde kiralık ev bulmak da zorlaştı. Bu ortamda doğru eve ulaşmak, sözleşmeyi haklarınızı koruyacak şekilde imzalamak önemli. İşte ev kiralarken dikkat edilmesi gereken detaylar...