Kiracı ve ev sahiplerini ilgilendiriyor! Ceza yiyebilirsiniz

Türkiye'de site yönetimleri ile site sakinleri zaman zaman birçok konuda karşı karşıya kalabiliyor. Site yönetimleri çeşitli nedenlerle kat maliklerine ceza yazabiliyor. Peki bu durum yasal mı? İşte detaylar

Usulsüz kesilen cezalar, ödenmeyen faturalar, kısıtlanan sosyal imkanlar.

Bunlar, site sakinleri ile site yöneticileri arasında zaman zaman yaşanan çatışmalardan sadece birkaçı.

Site yönetimlerinin yaptırım yetkisi var mı?

Peki site yönetimlerinin yaptırım yetkisi var mı? Uzmanlara göre yok. Tek cezai yaptırım, aidat ödemeleri için söz konusu olabilir.

Konuya ilişkin açıklama yapan Türkiye Kentsel Tesis Yönetim Derneği Genel Başkanı Suat Sandalcı, "Yönetici genel kurulda alınan kat malikine cezai işlem şu şartlarda uygular; yine karar defterine yazılı yüzde 5 gecikme zammı aidat tutarı üzerinden uygulanmaktadır. Bunun dışında da herhangi bir cezai işlem uygulanamaz" dedi.

Toplanan aidatlar denetlenebilir olmalı

Sitelerin daire sayıları arttıkça bütçelerinin de arttığını söyleyen Sandalcı, toplanan aidatların denetlenebilir olması gerektiğini vurguladı.

Sandalcı, "Site yönetimlerinin sahipsiz oluşundan, insanlar kanunda da açıklar olduğundan istedikleri gibi site bütçelerine nemanalabiliyorlar" diye konuştu.

Ortak alanlarda ceza kesilmez

Bir diğer tartışma konusunun da sitelerin ortak kullanım alanları olduğunu söyleyen Sandalcı, şöyle devam etti:

"Otopark diyebiliriz, çocuk alanları diyebiliriz, fitness salonları diyebiliriz. Bununla ilgili site yönetiminin cezai işlem uygulama durumu kesinlikle bulunmamaktadır. Bununla ilgili yasallaşan bir mevzuat da yoktur."

Site sakinlerinin kişisel bilgilerinin paylaşılması da yasal değil. Resmi makamlar yönetimden istese dahi, bilgiler ancak izinle verilebiliyor. (TRT Haber)