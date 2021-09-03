Kiracı ve ev sahibi milyonları kapsıyor! 5 boyunca...

Kiracı ve ev sahibi milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor. Son dönemde yaşanan kiralık ev sıkıntısının yansıması olarak kira fiyatlarına yüzde 300 zam geldi. Ev sahipleri eski kiracılarına baskı yaparak "Ya fiyatı artır ya evden çık" diyor. Konuya ilgili konuşan uzmanlar ""Mevcut kirasını, yıllık TÜFE oranında artıran bir kiracı bu oranın üstünde kira artışı talebiyle tahliye edilemez. Kanunen kiracı 5 yıl o evde oturabilir. Eğer ev sahibi kiracıyı evden çıkması yönünde taciz ediyorsa, huzur ve sükûnunu bozmak gerekçesiyle kanunun 123'üncü maddesi uyarınca savcılığa suç duyurusunda bulunabilir." ifadelerini kullandı.

Son dönemde yaşanan kiralık ev sıkıntısı fırsat çılığı da beraberinde getirdi. Türkiye genelinde yüzde 40, İstanbul 'da bazı bölgelerde yüzde 300'lere varan oranlarda artan kiralar nedeniyle ev sahipleri eski kiracılarına "Ya fiyatı artır ya evden çık" baskısı yapıyor. Her gün tüketici derneklerine yüzlerce şikâyet yağıyor. Ev sahiplerinin yüksek kira baskısı uyguladığı kiracılar, soluğu mahkemelerde almaya başladı.

Ev kiralarındaki afaki artış fırsatçılığı da beraberinde getirdi. Ev sahipleri kirayı katlamak için eski kiracılara 'evden çık' baskısı yapıyor. Bu konuda gelen şikâyetler iki kat arttı. Uzmanlar, "Bu fırsatçılıktır. Ev sahipleri insaflı olsun" diyor.

Son dönemde artan kiraları fırsat olarak gören ev sahiplerinin eski kiracılarına evden çık baskısı uygulamaya başladığını anlatan Ağaoğlu, bu yönde gelen şikâyetlerin son 6 ayda iki kat artış gösterdiğini kaydetti.

Ağaoğlu, kiracıların haklarıyla ilgili şu bilgileri verdi: "Mevcut kirasını, yıllık TÜFE oranında artıran bir kiracı bu oranın üstünde kira artışı talebiyle tahliye edilemez. Kanunen kiracı 5 yıl o evde oturabilir. Eğer ev sahibi kiracıyı evden çıkması yönünde taciz ediyorsa, huzur ve sükûnunu bozmak gerekçesiyle kanunun 123'üncü maddesi uyarınca savcılığa suç duyurusunda bulunabilir."

Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) Başkanı Hakan Akdoğan, yaşanan arz sıkıntısı nedeniyle ev sahiplerinin bu durumu fırsata çevirmemesi gerektiğini söyledi. Bazen insanların bütçelerini aşmasına rağmen yüksek fiyattan ev kiraladığını aktaran Akdoğan, "İnsanlar mağdur olmamak, ortada kalmamak için fiyatı kabul ediyor. Ancak sonra ödeme güçlüğü yaşıyor. Ev sahipleri doğru kiracıya, doğru fiyattan kiralama yapmalı" ifadelerini kullandı.

4-5 KİRA DEPOZİTO İSTEYEN DAHİ VAR