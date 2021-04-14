Kıraathaneler açık mı? Kahvehane ve kıraathaneler kapatılacak mı? Çay ocakları kapanacak mı? İşte Kısmi Kapanma Genelgesi

Bakanlık resmen duyurdu. Ramazan boyunca alınacak ek tedbirler 81 İl Valiliğine gönderildi. İçişleri Bakanlığı Kısmi Kapanma Genelgesi'nin yayımladı. Kısmi Kapanma Genelgesi Türkiye genelinde 14 Nisan 2021 Çarşamba günü saat 19.00’dan itibaren iki haftalık olarak uygulanacak. Genelgede, salgınla mücadele sürecinin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemler tek tek açıklandı. Türkiye genelini kapsayacak şekilde iki haftalık kısmi kapanmaya yönelik alınan tedbirler kapsamında kıraathane, kahvehaneler ve çay ocakları ile ilgili de önemli kararlar alındı. Peki, Peki, Kıraathaneler açık mı? Kahvehane ve kıraathaneler kapatılacak mı? Çay ocakları kapanacak mı? Kahvehane ve kıraathaneler kapandı mı? İşte İçişleri Bakanlığı'nın Kısmi Kapanma Genelgesi...
KAHVEHANE VE KIRAATHANELER KAPANDI MI? ÇAY OCAKLARI AÇIK MI?
İçişleri Bakanlığı Kısmi Kapanma Genelgesi'ne göre kıraathane, kahvehane ve çay ocakları ile ilgili şu karralar alındı:
"Aşağıda belirtilen işyerlerinin faaliyetlerine 17 Mayıs 2021 Pazartesi gününe kadar geçici olarak ara verilecektir.
Halı saha, yüzme havuzu, spor salonu, güzellik merkezi/salonları, hamam ve saunalar, lunaparklar ve tematik parkları,
Kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler,
İnternet kafe/salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonu gibi yerler.
Çay ocakları ise masa, sandalye/taburelerini kaldırmak ve sadece esnafa servis yapmak kaydıyla faaliyetlerine devam edebilecek."