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Kıraathaneler açık mı? Kahvehane ve kıraathaneler kapatılacak mı? Çay ocakları kapanacak mı? İşte Kısmi Kapanma Genelgesi

Kıraathaneler açık mı? Kahvehane ve kıraathaneler kapatılacak mı? Çay ocakları kapanacak mı? İşte Kısmi Kapanma Genelgesi