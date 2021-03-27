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Kıraathanede dehşet anları! İçeriye tüfekle girip vurdu

DHA |  27 Mart 2021 Cumartesi - 19:19 | Son Güncelleme : 27 03 2021 - 19:19

Kütahya'da M.K., alacak - verecek meselesi nedeniyle aralarında husumet bulunan E.K. tarafından pompalı tüfekle bacağından vuruldu. M.K, hastaneye kaldırılırken, polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.


Olay, öğle saatlerinde Bahçelievler Mahallesi Ahmet Derin Caddesinde bulunan bir kıraathanede meydana geldi. E.K., alacak verecek meselesi nedeniyle aralarında husumet bulunan M.K.yi kıraathane ortasında pompalı tüfekle bacağından vurup, kaçtı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. M.K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Kıraathane yakınındaki bir elektrik trafosu ile duvar arasında kama diye tabir edilen bıçak bulan polis ekipleri, kaçan şüpheli E.K.nin yakalanması için çalışma başlattı.
 

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Kütahya alacak - verecek meselesi pompalı tüfek
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