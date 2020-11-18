Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeni tedbirlere yönelik yaptığı açıklamanın ardından, İçişleri Bakanlığı da 81 ile genelgeyi gönderdi. Koronavirüs önlemleri kapsamında nerelerin kapandığı, nerelerin saat kaça kadar açık olacağını merak ediyor. Merak edilen mekanların başını da kıraathane ve çay ocakları çekiyor. Peki, Kıraathane, çay ocakları, Kahvehane, kır ve çay bahçeleri bugün kapalı mı? Kıraathaneler ne zaman kapanacak?

Kahvehaneler kapatıldı mı? Kıraathaneler kapandı mı? soruların cevabı dün akşamdan beri aranıyor. İçişleri Bakanlığı genelgesiyle kahveler, kıraathaneler ve çay ocaklarının durumu netleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamasının ardından yayımlanan İçişleri Bakanlığı genelgesiyle akıllardaki soru işareti de ortadan kalktı. Alışveriş merkezleri, marketler, berber ve kuaförler gibi işletmelerin çalışma saatlerine kısıtlama getirilirken, yeni kararlar kapsamında kafelerin, kahvehanelerin ve kıraathanelerin faaliyetleriyle ilgili de kararları alındı. Sinema salonları 31 Aralık 2020 tarihine kadar, kahvehane, kıraathane, kır bahçesi, internet kafe/salonu, elektronik oyun salonları, bilardo salonları, lokaller ve çay bahçeleri ile halı sahaların faaliyetleri ise yeni bir karar alınıncaya kadar durdurulacak.

KIRAATHANELER NE ZAMAN KAPANACAK?

İçişleri Bakanlığı koronavirüs salgınıyla ilgili açıklanan yeni tedbirlere ilişkin genelgesinde söz konusu tedbirlerin 20 Kasım Cuma gününden itibaren uygulanacağı belirtildi. Dolayısıyla Kıraathane, çay ocakları, Kahvehane, kır ve çay bahçeleri 20 Kasım’a kadar açık kalacak.