Kira yardımı yapılıyor! Yüz binleri kapsıyor

Kira yardımı yapılıyor. Yüz binlerce vatandaşı kapsıyor. Vatandaşın hayat konforunu yükseltmek, daha güvenli ve modern şehirler kurmak için başlatılan kentsel dönüşüm atılımı 2022 bütçesine de yansıdı. Kendine özgü kimliği, deprem ve diğer afetlere dayanıklı, çevre dostu anlayışla sürdürülen kentsel dönüşümde vatandaşlara yönelik destekler hız kesmeden devam edecek. Bu yıl 140 bin kişiye yapılan kentsel dönüşüm kira yardımı, 2022-2024 döneminde 540 bine çıkacak. Bütçe hedeflerine göre dört yıllık dönemde kentsel dönüşüm kapsamında 680 bin hak sahibine 3.8 milyar TL kira yardımı yapılacak. TOKİ ise Türkiye’nin en kırılgan grubu içinde yer alan 5 bin şehit yakını ve gaziyi ev sahibi yapacak.

Milliyet'ten Önder Yılmaz'ın haberine göre; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Meclis’e sunulan 2022 bütçe teklifine göre; kentsel dönüşüm kapsamında bu yılın sonuna kadar 800 milyon lira, gelecek yıl 900 milyon lira, 2023-2024 döneminde de 2.1 milyar lira kira yardımı yapılacak. Önceki yıl da yapılan kira yardımı miktarı 642 milyon lirayı bulmuştu. Kentsel dönüşüm kapsamında yapılan faiz sübvansiyonu bu yıl 36 milyon liraya yaklaşırken, üç yıllık dönemde 155 milyon liraya ulaşacak. Bu destekten yararlanacak hak sahibi ise 680 bini bulacak. Şehit yakını ve gazileri konut sahibi yapmak amacıyla TOKİ tarafından faiz desteği sağlanacak. Üç yıllık dönemde 5 bine yakın şehit yakını, gaziye faiz desteği verilecek.

6.7 MİLYON KONUT DÖNÜŞTÜRÜLECEK

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, milletvekillerinin soruları üzerine Meclis’e gönderdiği yazıda, yirmi yıllık dönemde 6.7 milyon konutun yenilenmesini hedeflediklerini açıkladı. Kurum, kentsel dönüşüm strateji belgesi hazırlanmasını bütün il ve ilçe belediyelerinden talep edildiğini anımsatarak, şunları kaydetti: “Yaklaşık 1 milyon 400 bin adet birimin yenilenmesine yönelik tasfiye, yakım, yapım faaliyetleri parsel bazında veya etaplar dâhilinde devam ediyor. Ayrıca afet bilinç düzeyinin artırılması, kentsel dönüşüm uygulamalarına katılım sağlanmasına yönelik duyuru, bilgilendirme faaliyetleri sürdürülüyor. Yeni riskli alanların ilanıyla rezerv yapı alanlarının belirlenmesi sürecinde yapılan bu tespitler dikkate alınıyor. Risk unsurları üzerinden yapılan araştırma ve tespitlere göre ülkemizde yenilenmesi gereken konut sayısının 6 milyon 700 bin adet olduğu öngörülüyor.”

YEŞİL BİNALAR YAPILIYOR

Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı’nın 2022 yılı bütçesinde yer alan faaliyet ve ödenekler özetle şöyle:

Enerji kimlik belgesi alan bina sayısı bu yıl 1 milyon 350 bin oldu. 2022’de ise hedef 1 milyon 450 bin enerji kimlik belgesi olan binaya ulaşmak.

Enerji kimlik belgesi alan binalarda yenilenebilir enerji kullanan bina sayısı bu yıl 60 bine ulaştı, gelecek yıl 70 bin olarak planlandı.

Bisiklet yolu mesafesi ise 2021 yılında bin 548 kilometre arttırılırken, 2022’de 2 bin 548 kilometreye çıkacak. 2023’te hedef 4 bin 48 kilometre bisiklet yolu.

Yeşil yürüyüş yolu mesafesi ise bu yıl 500 kilometre olurken, gelecek yıl bin 500 kilometreye çıkarılacak.

Gürültü bariyeri alanı 32 bin 685 metrekare olarak inşa edilirken, gelecek yılın hedefi 45 bin metrekarelik alan.

Bu yıl 100 olan kişi başı yıllık plastik poşet kullanım miktarı, 2022’de 80’e düşürülecek.

Mavi bayrağa sahip plaj sayısı 519’dan 560’a çıkarılacak.