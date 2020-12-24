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Kira yardımı, nakdi destek, KDV indirimi... Kimler yararlanabilecek? Başvuru süreleri ve tüm detaylar....
Milyonlarca kişi pandemi döneminde devlet tarafından destek sağlanmasını bekliyordu. Vatandaşların beklentisi karşılıksız kalmadı. Ekonomik olarak zor günler geçiren vatandaşlara devlet eli uzandı. Müjdeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştu. Detaylar belli oldu, başvurular başladı. Kira yardımından nakdi desteğe, KDV indiriminden kısa çalışma başvurularında süre uzatımına kadar pek çok destek sunuldu.