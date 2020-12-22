Kira yardımı, karşılıksız ödeme, indirim! Ve tarih belli oldu...

Milyonlar bekliyordu ve tarih belli oldu. Kira yardımı, karşılıksız ödeme, indirim... Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu. 1 milyon 239 bin esnafa verilecek kira ve nakdi destekler için hazırlıkların sonuna gelindi. Bir iki gün içinde Resmi Gazete’de yayımlanacak genelge ile başvurular alınmaya başlanacak. Ödemelerin ocak ayı içinde yapılması planlanıyor. Esnafa büyükşehirlerde 750 lira, diğer şehirlerde 500 lira kira desteği sağlanacak. Ayrıca küçük esnafa ayda 1.000 lira karşılıksız nakdi destek ödenecek.

Koronavirüs sürecinini ekonomik etkilerini azaltmak amacıyla hükümet esnaf destek paketini devreye aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan esnafa destek paketi ile ilgili detaylar pek çok kişi tarafından araştırılıyor. Esnaf destek paketi kapsamında 1000 TL nakit, büyükşehirlerde 750 TL, diğer illerde 500 TL kira yardımı gerçekleşecek. 1 milyon 239 bin esnafa verilecek kira ve nakdi destekler için hazırlıkların sonuna gelindi. Bir iki gün içinde Resmi Gazete ’de yayımlanacak genelge ile başvurular alınmaya başlanacak. Peki, Esnafa 1000 TL yardım başvurusu başladı mı? Esnafa kira desteği başvurusu nasıl yapılır? İşte Esnafa 1000 TL yardım ve kira desteği....

Salgının ekonomik etkilerini azaltmak amacıyla hükümet esnafa destek paketini devreye aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan esnafa destek paketi hem 1000 TL hibe hem de kira yardımını kapsıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan koronavirüsün ekonomik etkilerini azaltmak, esnafın gelir kaybını talafi etmek için 1 milyon 239 bin 438 esnafa 1000 lira destek ödemesi yapılacağını duyurdu.

ESNAFA 1000 TL YARDIM KAÇ AY VERİLECEK?

Esnafa destek paketinin detaylarını ise Cumhurbaşkanı Erdoğan şu şekilde açıklamıştı: "Esnafımıza kira desteği ile gelir kaybı desteği için çalışmalara başladık. Toplam sayısı 1 milyon 239 bin 438 kişiyi bulan kesime, 3 ay süreyle ayda 1000 lira destek ödemesi yapacağız"

ESNAFA DESTEK BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

Kısa süre içinde Resmi Gazete ’de uygulamanın nasıl olacağına ilişkin genelge yayımlanacak ve ardından başvurular alınmaya başlayacak.

BAŞVURULAR NASIL OLACAK?

Bunun detayları yayımlanacak genelgeyle belirlenecek. Ancak daha önceki nakdi destek ödemeleri PTT üzerinden yapılmıştı. 1.000 liralık nakdi desteğin yine bu kanal üzerinden yapılması yüksek olasılık. Kira desteği için de PTT veya kamu bankalarına başvuru söz konusu olabilir. Burada da basit usule tabi olunduğuna dair belge ile kira sözleşmesi gibi evrakların istenmesi muhtemel. Kısıtlamalar nedeniyle Esnaf ve Sanatkarlar Bilgi Sistemi (ESBIS) üzerinden (e-Devlet şifresi girerek) veya desteği dağıtacak ilgili kurumların internet sitelerinden başvuru yapılabileceği ifade ediliyor.

1000 LİRA KİMLERE VERİLECEK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan hibenin kimlere verileceğini de açıkladı. Erdoğan, "Hibe şeklinde vereceğimiz doğrudan esnaf destek ödemesinden taksi, dolmuş ve servis işletmecisi, pazarcı, terzi, oto tamircisi, lokantacı, pastaneci, kadın ve erkek kuaförü, pansiyon, yurt, kreş, düğün salonu işletmecisi gibi kesimler faydalanacaktır." dedi.

Basit usüle tabi 806 bin 871 esnaf ile kısıtlamalar nedeniyle salgından doğrudan etkilenen 432 bin 567 esnaf (toplam 1 milyon 239 bin 438 kişi), 1.000 liralık destekten yararlanacak. Hibe desteklerden taksi, dolmuş ve servis işletmecisi, pazarcı, terzi, oto tamircisi, lokantacı, pastaneci, kadın ve erkek kuaförü, pansiyon, yurt, kreş ve düğün salonu işletmecisi gibi kesimler faydalanacak. Kira yardımını da ‘basit usüle tabi’ bulunan ve işyeri kirada olan esnaf alacak.

KİMLER 'BASİT USULDE VERGİ MÜKELLEFİ'? Basit usulde vergiye tabi esnaf için farklı kriterler var. Bunlardan biri yıllık hasılat. Esnaf hizmet sektöründe faaliyet gösteriyor ve bu yıl için yıllık hasılatı 70 bin lirayı aşmıyorsa, basit usüle tabi oluyor. Alım-satımı ve üretim işi yapan esnaf da bir yıl içinde 140 bin liraya kadar ürün alıp 220 bin liraya kadar hasılat yapıyorsa, bu esnaf da basit usulde vergilendiriliyor. Ayrıca büyükşehirdeki bu esnaflardan kirada duranların yıllık kira bedeli 11 bin lirayı, diğer illerde ise 7 bin lirayı aşmamalı. Özetle bu basit usulde vergilendirilen esnaf, küçük esnaftan oluşuyor. Bu esnaf, yılda bir kez beyanname veriyor, muhtasar ve Katma Değer Vergisi (KDV) beyannamesi vermiyorlar.

ESNAFA KİRA DESTEĞİ NE KADAR OLACAK?

Ayda 1 milyar 240 milyon lira, toplamda 3 milyar 718 milyon lira nakdi hibe desteği ödenecek. Kira desteği de ayda 432 milyon liradan toplamda 1 milyar 300 milyon lira olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan kira yardımı desteğinin detayları ise şu şekilde;

"Yıl sonuna kadar yüzde 20’den 10’a indirdiğimiz gayrimenkul kiralarındaki stopaj oranının uygulanma süresini 1 Haziran’a kadar uzatıyoruz. Benzer şekilde yüzde 18’den 8’e indirdiğimiz iş yeri kiralama hizmetlerindeki KDV oranını da 1 Haziran’a kadar yüzde 8 olarak uygulamaya devam edeceğiz.

Bir diğer destek talebi olan kira desteğini basit usule tabi olmanın şartlarına göre belirledik. Bu şartları taşıyan ve iş yeri kira olan esnafımıza yine üç ay süreyle büyükşehirlerde aylık 750 lira, diğer illerde ise 500 lira kira desteği yapacağız. Buna göre ayda 432 milyon liradan toplamda 1 milyar 300 milyon liralık bir kira desteğini esnafımıza hibe olarak vereceğiz. Bu iki destek kalemi çerçevesinde önümüzdeki 3 ay boyunca esnafımıza toplamda 5 milyar lira civarında bir hibe desteği sağlamayı planlıyoruz"

GERİ ÖDEME VAR MI? Destekler karşılıksız ve hibe şeklinde sunulacağından geri ödeme söz konusu değil. Başvurular nasıl olacak? Bunun detayları yayımlanacak genelgeyle belirlenecek. Ancak daha önceki nakdi destek ödemeleri PTT üzerinden yapılmıştı. 1.000 liralık nakdi desteğin yine bu kanal üzerinden yapılması yüksek olasılık. Kira desteği için de PTT veya kamu bankalarına başvuru söz konusu olabilir. Burada da basit usule tabi olunduğuna dair belge ile kira sözleşmesi gibi evrakların istenmesi muhtemel. Kısıtlamalar nedeniyle Esnaf ve Sanatkarlar Bilgi Sistemi (ESBIS) üzerinden (e-Devlet şifresi girerek) veya desteği dağıtacak ilgili kurumların internet sitelerinden başvuru yapılabileceği ifade ediliyor.

MURAT KURUM'DAN KİRA DESTEĞİ BAŞVURU DETAYLARI

"Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan'ın talimatlarıyla koronavirüs salgını nedeniyle yeni düzenlemelere geçerek yerel yönetimlerimizin iş yerleri dahil sahip olduğu taşınmazlarıyla ilgili kira ve benzeri düzenlemelerin şartlarına ilişkin genelgeyi 81 il valiliğimize gönderdik."

"Salgının ekonomik hayata etkisinin azaltılması amacıyla yerel yönetimlerimiz, bağlı kuruluşları ve şirketlerinin mülkiyetinde veya tasarrufunda olan taşınmazlarının irtifak hakkı, kiralama ve benzeri kullanımıyla ilgili düzenlemeyi hayata geçirdik".

"Pandemi nedeniyle faaliyetleri azalan iş yerleri için idaremizce yapılacak değerlendirmeye göre, sözü edilen bedellerde indirime gidilebilecek ya da ödemede erteleme sağlanabilecek."

"Faaliyetleri durdurulan veya faaliyette bulunamayan işletmelerden bu süre içerisinde sözü edilen bedeller tahsil edilmeyecek, sözleşme süreleri uzatılabilecek ve yapılacak değerlendirmeler neticesinde sözleşmeler karşılıklı feshedilebilecek."

"Peşin ödeme yapan ancak iş kaybına veya ekonomik zarara uğrayan iş yerleri de pandemi süresince gerekli indirim, erteleme ve süre uzatımı hakkından yararlanabilecek."

BASİT USULE TABİ OLMANIN GENEL ŞARTLARI

1. Kendi işinde bilfiil çalışmak veya bulunmak (işinde yardımcı işçi ve çırak kullanmak, seyahat, hastalık, ihtiyarlık, askerlik , tutukluluk ve hükümlülük gibi zaruri ayrılmalar dolayısıyla geçici olarak bilfiil işinin başında bulunmamak bu şartı bozmaz. Ölüm halinde, iş sahibinin dul eşi veya küçük çocukları namına işe devam olunduğu takdirde, bunların bilfiil işin başında bulunup bulunmamalarına bakılmaz.),

2. İşyeri mülkiyetinin iş sahibine ait olması halinde emsal kira bedeli, kiralanmış olması halinde yıllık kira bedeli toplamı; • büyükşehir belediye sınırları içinde 2019 takvim yılı için 9.000 TL’yi aşmamak (2020 takvim yılı için 11.000 TL*)• diğer yerlerde 2019 takvim yılı için 6.000 TL’yi aşmamak (2020 takvim yılı için 7.000 TL*)

3. Ticari, zirai veya mesleki faaliyetler dolayısıyla gerçek usulde gelir vergisine tabi olmamak.