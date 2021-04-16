Kira yardımı! Her ay bin 150 TL ödenecek

Bakan kurum duyurdu. Devlet desteği sağlanacak. Bin 150 lira kira yardımı, 2 bin 500 lira taşınma, 30 bin lira eşya desteği verilecek. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Açelya Apartmanı ve etrafında riskli durumda olan binaların maliklerine yardım edileceğini açıkladı.

Ankara'da gerçekleşen ve 11 binanın boşaltılmasıyla önlenen inşaat sorununa ilişkin olarak Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum açıklamada bulundu.

Boşaltılan binalarda oturan kişilere 30 bin lira eşya yardımı, kiracılara 2500 lira taşınma yardımı, mal sahiplerine de 5750 lirası peşin her ay da 1150 lira kira yardımı verilecek.

Bakan Kurum'un açıklaması şöyle:

Ankaramıza geçmiş olsun. Burada bulunduğumuz alan Çankaya'da bulunan Açelya sitemizin bulunduğu alandayız. Açelya sitesinin altındaki inşaatta kontrolsüz kazı sebebiyle 21 apartman 900 vatandaşımız risk altındaydı.

Tüm ekiplerimiz seferber oldu. Tüm çalışmaları titizlik içinde yürüttük. Yıkım sürecinde ve esnasında tüm binaların tespiti sürecinde birlikte hareket ettik. Kontrolsüz kazı sebebiyle Açelya Apartmanı'nı yıkmak zorunda kaldık. Vatandaşlarımızın canına malına zarar gelmeyecek şekilde işlemleri gerçekleştirdik.

11 binanın da 135 bağımsız bölümün 5 ticari ünitenin yıkılma riskinin, göçme riskinin olduğu düşüncesiyle bu alanda kentsel dönüşüm yapma kararı aldık. Projeyi fillen yürütmekteyiz. Eşyasını alamayanlara 30 bin TL eşya yardımı, kiracılara taşınmaları için 2500 TL, ev sahiplerine 5750 TL'si peşin 1150 TL aylık desteklerimizi vereceğiz.

2 dairemiz kaldı. 1 vatandaşımız yurt dışında, biri de rahatsız olduğundan en geç 1 ay içinde inşaat sürecini başlatıp 1 yıl içinde teslimi gerçekleştireceğiz.

Tekrar geçmiş olsun bir daha inşallah böyle bir kaza bela yaşanmasın.