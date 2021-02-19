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Kira ve maaş desteği! 5 yıl sürecek, bugün açıklandı

AA |  19 Şubat 2021 Cuma - 13:27 | Son Güncelleme : 19 02 2021 - 13:40

Bakanlık harekete geçti. Kira desteği geliyor. 5 yıl boyunca destek ödemesi yapılacak. Kira desteği dışında da önemli adımlar atıldı. Faiz ve kar payı gibi destekler de sağlanıyor. Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur, yeni nesil ihtisas serbest bölgelerinde yatırım yapacak firmalara nitelikli istihdam, kira ve faiz-kar payı gibi destekler verileceğini, bu bölgelerde bürokratik süreçlerin asgariye indirileceğini söyledi.


Ticaret Bakanlığı ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) iş  birliğiyle çevrim içi olarak "İhtisas Serbest Bölgeleri Bilgilendirme Toplantısı"  düzenlendi.
    
Toplantıda konuşan Batur, Türkiye'nin katma değerli ve yüksek  teknolojili hizmet ve mal ihracatının artırılması amacıyla bu yola çıktıklarını  kaydederek, bu yolculuğun çok önemli adımlarından birisinin yeni nesil ihtisas  serbest bölgeleri olduğunu bildirdi.
    
Yeni nesil ihtisas serbest bölgeleri modelinin katma değerli üretimin  ihracatla desteklenmesi konusunda önemli bir katkı sunacağını dile getiren Batur,  "Bu modelin diğer oluşumlardan en farklı özelliği; tamamen katma değerli ve  yüksek teknolojili üretim yapılacak, üretilen değerin sadece ülke için değil daha  ziyade ihracat ağırlıklı olarak yönlendirilebilecek." diye konuştu.
    
Batur, bu serbest bölgelere gelecek dönemde ne tür yatırımların  çekilebileceği ve bu oluşumların nasıl güçlendirilebileceği konusunun sadece bu  bölgeler için değil tüm ülke adına çok önemli olduğunu anlattı.
    
Türkiye'nin serbest bölgelerde önemli bir tecrübeye sahip olduğunu  vurgulayan ve bu tecrübeden bahseden Batur, serbest bölgelerde bulunan 18 sınırlı  alanda 500'e yakını yabancı sermayeli olmak üzere 1.900'e yakın şirketin faaliyet  gösterdiğini bildirdi.
    
Bu firmaların 80 bin istihdam gerçekleştiğini, üretimin yüzde 62'sinin  ihraç edildiğini dile getiren Batur, üretimin yüzde 85'ini ihraç etmeyi  hedeflediklerini söyledi.
    
Batur, 35 yılı aşkın süredir faal durumdaki serbest bölgeler için  sağlanan vergi kolaylığı ve teşviklerden, bürokrasinin azaltılmasından  bahsederek, bu bölgelerde yabancılar tarafından yapılan yatırımın 2,5 milyar  doları aştığını anlattı.
    
İhtisas serbest bölgelerindeki işletmelere maaş ve kira desteği
 
Gonca Yılmaz Batur, şu anki serbest bölge yapılanmasında bir  ihtisaslaşma ve kümelenme odağını görmediklerini belirterek, dijitalleşme ve  inovasyonu odağına koyan teknoloji şirketlerin küresel anlamda öne çıktığını  anlattı.
    
Batur, "Şu anda hayat bulmuş yeni modelimizin temelinde katma değerli  ve yüksek teknolojili üretimin devlet yardımlarıyla ve ihracat hedefiyle  artırılması yatıyor." dedi.
    
Yeni serbest bölge modelinin sunduğu avantajlara değinen Batur, şu  açıklamalarda bulundu:
"İhtisas serbest bölgelerinde sektörel bazda oluşacak ve  firmalarımızın bölgelerimize yatırım kararlarını etkileyecek temel ihtiyaçlarının  desteklenmesi amacıyla birtakım mevcut serbest bölge desteklerinden farklı  destekler devreye alındı. Kira, nitelikli istihdam, faiz-kar payı gibi destekler  yeni mekanizmanın içerisinde yer alıyor. Mevcut serbest bölge desteklerine ek  olarak firmalarımıza sunduğumuz destekler var. Bunlardan birisi; firmalarımızın  istihdam ettikleri 10 nitelikli personelin her birisinin 15 bin dolara kadar olan  brüt ücretinin yarısı devlet tarafından karşılanacak. Bu bölgelerde kiralanan  arazi ve binalar için 75 bin dolara kadar kira harcamalarının yarısı  karşılanacak."
    
Batur, bu desteklerin 5 yıl süreyle verileceğini kaydederek,  "Özellikle yazılım ve bilişim sektöründe özellikle ilk ivmeyi vermek,  firmalarımızı ve girişimcilerimizi o noktada desteklemek bu kadar hızlı değişen  dünyada bizi çok farklı yerlere taşıyabilir." diye konuştu.
    
Bürokratik süreçler asgariye indirilecek, yatırımcıya faiz desteği  sunulacak
Ticaret Bakan Yardımcısı Batur, bu bölgelerin oluşturulması konusunda  da destek verileceğini belirterek, "İhtisas serbest bölgelerinin oluşturulmasında  yatırım taahhüdü altına giren bölge kurucu işleticilerine de taahhütlerini  eksiksiz ve amaca uygun bir şekilde yerine getirmeleri kaydıyla 10 yıl süreyle  sabit yatırım taahhütlerinin yarısına kadar kullanacakları kredi için faiz ve kar  payı desteği sağlanacak." açıklamasında bulundu.
    
Bu çalışmayı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile iş birliği içerisinde  gerçekleştirdiklerini dile getiren Batur, özellikle yazılım ve teknoloji alanında  yapılan yatırımların sigorta, faiz ve kar payı gibi beşinci bölge desteklerinden  yararlanabileceğini vurguladı.
    
Batur, yeni nesil ihtisas serbest bölgelerini mümkün olduğunca çağın  ihtiyaçları ve değişen değer zincirleriyle paralel olarak kurgulamaya gayret  ettiklerini ifade ederek, şu bilgileri verdi:
"Bu bölgelerin önümüzdeki dönemde yabancı ve yerli yatırımların  artması noktasında elimizi güçlendireceğini düşünüyoruz. Nitelikli insan kaynağı  yoğunlaşmasının daha ticarileşebilir fikri de beraberinde getirebileceğine  inanıyoruz. Bu bölgeleri birer cazibe merkezi haline getirebilmek için mümkün  olduğunca firmalarımızın ihtiyaç duyacağı bürokratik süreçleri asgariye  indireceğiz. Bürokratik izin ve başvuru süreçleri bakanlığımız koordinasyonunda  tek elden yürütülecek."
    
"İstanbul İhtisas Serbest Bölgesi'ne 3 ayda 30 firma kabul edildi"
Gonca Yılmaz Batur, 2020'de fiili kurulumunu tamamladıkları  İstanbul'daki ihtisas serbest bölgesine 2,5-3 aylık sürede yazılım ve bilişim  sektöründe faaliyet gösteren 30 firmanın kabul edildiğini bildirdi.
    
İlk etapta İstanbul İhtisas Serbest Bölgesi'nde yazılım ve bilişim  alanında yatırım yapılacak firmalar için uygulanacak desteklerin gelecek dönemde  diğer yüksek teknolojili ve katma değerli alanlarda da genişletmeyi  planladıklarını anlatan Batur, desteklerin nanoteknolojiden biyoteknolojiye ve  çok farklı alanlara genişleyebileceğini söyledi.
    
Batur, bu ihtisas alanlarının İstanbul'dan sonra başka yerlerde de  açılacağını kaydederek, bakanlığa gelen teklifleri titizlikle  değerlendirdiklerini, şu ana kadar çok güzel proje başvurularının bulunduğunu  sözlerine ekledi.

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