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Kira ve hibe desteği! Başvurular başladı

30 Aralık 2020 Çarşamba - 12:24 | Son Güncelleme : 30 12 2020 - 12:42

Pandemi döneminde devlet tarafından sağlanan destek ödemeleri arttı. Birçok kişi destek alabilmek için başvuruların başlamasını bekliyordu. Bakan Pekcan açıkladı. Bugün itibariyle isteyenler başvuruda bulunabilecek.


Milyonlar bekliyordu. Esnafa destek müjdesi geldi. Başvurular bugünden itibaren başlıyor. Esnafa kira ve hive desteği yapılıyor. Ticaret Bakanı Pekcan, esnaf ve sanatkarlar ile gerçek tacirlere  yönelik destek başvurularının bugün itibarıyla alınmaya başlanacağını  bildirdi

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, esnaf, sanatkar ve  gerçek kişi tacirlere ilişkin kira yardımı ve hibe destek başvuruları konusunda,  "Bakanlığımız, çözüm ortaklarıyla beraber gece-gündüz çalışarak bu süreci  hızlandırdı ve destek sistemimiz bugün itibarıyla başvuruları alır hale gelecek."  dedi. 
 
Pekcan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleşen  Digikamp Dijital Dönüşüm Yarışması tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, yarın  nereye gideceklerine ilişkin planları hayata geçirirken değerlerini,  geleneklerini ve nereden geldiklerini akıllarından çıkarmadıklarını söyledi.
 
Küçük olmadan büyük, esnaf olmadan küresel marka olunamayacağını  vurgulayan Pekcan, sözlerini şöyle sürdürdü:
 
"Bu yüzden Cumhurbaşkanımızın 14 Aralık'taki kabine toplatısında  verdiği müjde kapsamında pandemiden en çok etkilenen esnaf, sanatkar ve gerçek  kişi tacirlere ilişkin kira yardımı ve hibe destek başvurularını, geçen hafta  yaptığım açıklamada, ocak ayının ilk haftasında almaya başlayacağımızı  söylemiştim. Ancak Bakanlığımız, çözüm ortaklarıyla beraber gece-gündüz çalışarak  bu süreci hızlandırdı ve destek sistemimiz bugün itibarıyla başvuruları alır hale  gelecek. Bununla ilgili bilgilendirmeyi de web sitemizde yapıyor olacağız."
 
Digikamp Dijital Dönüşüm Yarışması'na başvurular da bugün başlıyor
 
Ruhsar Pekcan, ticaretin kolaylaştırılmasına yönelik geliştirilecek  dijital çözümler için bir arayüz vazifesi görecek Digikamp Dijital Dönüşüm  Yarışması ile girişimcilik ekosistemini cesaretlendirerek Türkiye'den yeni  "unicorn"lar çıkması için kurumsal bir altyapı oluşturmak istediklerini söyledi.
 
Yarışmanın bugün itibarıyla başvurulara açılacağını ve adayların 15  Şubat'a kadar başvurularını yapabileceğini aktaran Pekcan, "Yarışmamızda  birincimize 100 bin TL ile Silikon Vadisi'ne düzenleyeceğimiz programa katılım  hakkı, ikincimize 50 bin TL, üçüncümüze 30 bin TL ödül veriyoruz olacağız." dedi.
 

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