Kira ve fahiş fiyat açıklaması! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu zulmün önüne geçeceğiz

KİRA VE FAHİŞ FİYAT ARTIŞI



- Fahiş fiyat artışı ile ilgili atılacak farklı adımlar var mı? Emlak sektöründe de benzer sorunlar var. Bu konuda ne gibi adımlar atılması bekleniyor?



Bizim işimiz böyle bir adaletsizlik, suistimal varsa Bakan arkadaşlarım yakın takibe almak suretiyle bu zulmün önüne geçeceğiz.

Yurt konusunda Türkiye'de bugüne kadar hiçbir iktidarın yapmadığı yatırımları yaptık. Şu anda bir milyona yakın yatak kapasitesi olan yurtlarımız var. Bay Kemal'e kalırsa ne yaparsanız yapın yediremezsiniz, çünkü onun dünyası farklı. Dikili bir ağacı yok ama yalan bunda bol.

Onunla beraber hareket eden bazı medya grupları var, onlar karalama kampanyasını sürdürüyor.

Hiç bir dönemde olmadığı kadar yoğun şekilde yalan atıyor, bir senede bu sorunu bitirecekmiş. Bu kadar abartılacak kadar sorun yok ki, ne abartıyorsun. Dün yine sözcüsü bir şeyler söylüyor. Söylediği ne? Yine yalan. Çiftçi battı diyor.

Ben bir gün önce şeker pancarı ile ilgili fiyat açıkladım. Yüzde 25 şeker pancarına zam yaptık. Adam çıkıyor yalanın daniskasını atıyor. Benim vatandaşım ne diyor? Gayet memnun. Şehirleri dolaşıyorum, nerede ne var görüyoruz.

Göreve geldiğimizde üniversite öğrencilerinin altığı burs 45 liracıktı, şu anda 650 TL'ye çıktı. Harçlarla ilgili uzun yılların sorunuydu, bu harçları kim kaldırdı? Biz kaldırdık.

Şu anda da atacağımız adım şu, özellikle Ticaret Bakanımın sorunu yoğun olacak, zincir marketler başta olmak üzere marketlerdeki denetimleri ciddi şekilde sürdürmek vesilesiyle fiyat farklılıklarının üzerine gitmek suretiyle fiyat farklılıklarını süratle kaldıracağız.

BD dönüşü işin üzerine kendim de gitmek suretiyle ilgileneceğiz.

SEÇİM BARAJI



- Seçim yasasında başka değişiklikler planlanıyor mu?



Görevlendirdiğimiz arkadaşlar çalışmalarını başka bir noktaya getirdiler. ABD dönüşü kendilerini de dinleyeceğiz. Sonra da yolumuza yürüyeceğiz.

İnşallah 2023 seçimlerine girerken çok daha başka şekild egirelim, Türkiye'nin beklediği sistemi yakalamış olalım.



Meclis şu anda kapalı, açıldığı anda da inşallah yaptığımız çalışmayı uzatmadan Meclis'e göndereceğiz, ve müzakerelere başlamış olacağız.