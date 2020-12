Kira sözleşmesi nasıl yapılır? İşte 2021 kira sözleşmesi örneği

Ev kiralama sürecinde hem ev sahibi hem de kiracıların dikkat etmesi gereken bazı detaylar var. Ev sahibi ile kiracı arasındaki ilişkide her iki tarafın da beklentileri belirginleştirmek ve kiralama sürecinde oluşabilecek olası sorunların önüne geçmek için bu detayları mutlaka bilmeniz gerekiyor. Peki, Kira sözleşmesi (kira kontratı) nasıl yapılır? İşte 2021 kira sözleşmesi örneği ve kira sözleşmesi hakkında bilmeniz gereken detaylar...

KİRA SÖZLEŞMESİ NEDİR?

Mülk ya da sahibi ile kiracı arasında düzenlenen her iki tarafın da anlaşma sağladığı sözleşmeye kira sözleşmesi denir. Kira kontratı, Türk Borçlar Kanunu 29. maddesinde ise "Kiraya verenin bir şeyin kullanılmasını veya kullanmayla birlikte ondan yararlanılmasını kiracıya bırakmayı, kiracının da buna karşılık kararlaştırılan kira bedelini ödemeyi üstlendiği sözleşme" şeklinde tanımlanır.

KİRA SÖZLEŞMESİ NASIL HAZIRLANIR?

Kiralama sürecinde hem ev sahibi hem de kiralayan olarak karşılıklı olarak belirli konularda anlaşmaya varmış olabilirsiniz. Kiralama işlemlerini yazılı bir sözleşme haline getirmeniz önem taşıyor. Her iki taraf da sözleşmeyi hazırlamadan önce mutlaka araştırma yapmalı ve fikir sahibi olmak için ya bir uzman desteği almalı ya da internet üzerinden kira sözleşmesi örneklerini mutlaka incelemelisiniz. Kiralamada dikkat edilecek hususları öğrendikten sonra mutlaka kira sözleşmesi örneğini gözden geçirin. Boş bir kira sözleşmesini indirip iki tarafın da belirlediği koşullar doğrultusunda bu anlaşmayı doldurun.

Kiraya veren mülk sahibi ve mülkü kiralayan arasında yapılan kira sözleşmesi özel, genel koşullar ve kiracıya teslim edilen eşya ya da demirbaşlar olmak üzere üç bölümden oluşur. Tabii her iki tarafın da mağdur olmaması için dikkat edilmesi gereken noktalar konusunda bilinçli olmanız şart.

KİRA SÖZLEŞMESİ NASIL DOLDURULUR?

Kiralanacak olan mülkün cinsi, adresi, mülk sahibi ile kiralanacak yerin adresi ve iletişim bilgileri, kiralama sürecinin başlangıcı ve bitişi ile birlikte kira bedeli yazılır. Bu bilgiler, eksiksiz bir şekilde doldurulması gereken en önemli konulardır.

DEMİRBAŞLARIN TESLİMİ

Kiralama yapılan mülkle ilgili belli başlı demirbaşları da sahiplenmiş olursunuz. Kombi, elektrik ve su sayaçlarının yer aldığı bu bölüme, aidat bilgileri, depo ve posta kutusunun anahtarları gibi bilgiler de yazılır.

KİRALAMAYLA İLGİLİ GENEL KOŞULLAR

Kiralanan mülk içinde yapılacak tadilatlar, kiranın yatırılacağı banka hesabı gibi diğer bilgiler ise maddeler halinde yazılır. Yapılan kira kontratı ikişer nüsha olarak doldurulmalı ve nüshalardan biri kiracıda diğeri ise mülk sahibinde kalmalıdır.

KİRA SÖZLEŞMESİ YAPARKEN DİKKAT ETMENİZ GEREKEN NOKTALAR?

Kira sözleşmesi yaparken hem ev sahibinin hem de kiracı haklarının göz önünde bulundurulması gerekiyor. Her iki tarafın da haklarını bilmesi sorumlulukların yerine getirilmesinde önemli rol oynar.

- Öncelikle kiraya verenin mülk sahibi olduğuna ilişkin tapuyu ya da vekaleti görerek kontratı doldurun. Bahane üretmelerine izin vermeyin. Çünkü, dolandırıcılar size kendisini ev sahibi olarak tanıtabilir.

- Kira sözleşmesinde; kiralanacak ev, işyeri veya gayrimenkulün adresi, cinsi ve mülk sahibinin kişisel bilgileri eksiksiz olarak yer verilmeli.

- Sözleşme imzalanırken evi kiralayan kişinin mülk sahibi; kiralayacak kişinin de kiracı adayı olduğundan emin olmalısınız. Aksi bir durumla karşılaşmamak için sözleşmede kimlik fotokopisi bulundurabilirsiniz. Kira sözleşmesinde T.C. kimlik bilgilerinin yazıldığından emin olun.

- Yıllık ve aylık kira bedeli hem yazıyla hem de rakamla sözleşmede yer almalı. Kiranın hangi periyotlarda ödeneceği net ibarelerle belirtilmeli. Örneğin; 2 ayda bir veya her ay başı şeklinde.

Kira artış oranı ile ilgili detaya sözleşmede mutlaka yer vermelisiniz.

- Kira sözleşmesi yapılırken depozito alındıysa bu bedeli mutlaka sözleşmeye de eklemelisiniz. Depozitonun hangi koşullarda iade edileceği ya da edilmeyeceğini kira sözleşmesinde açık bir şekilde yazılmalıdır.

- 500 TL ve üzeri kira ödemelerinin yasal olarak bankaya ya da PTT’ye ödenmesi zorunlu olduğundan mülk sahibinin hesap numarası sözleşmede mutlaka olmalı.

- Kiracının elektrik ya da doğal gaz faturalarından sorumlu olmaması gibi mülk sahibi ve kiracının uzlaştığı özel koşullar sözleşmeye dahil edilmeli.

- Kira sözleşmesinin süresi, kiracının evde tadilat yaptırmasıyla ilgili maddeler de sözleşmede bulunması gereken detaylardandır.

- Kira sözleşmesinde her iki tarafın da ıslak imzası bulunması gerekir.

KİRA ZAMMI NASIL BELİRLENİR?

Mülk sahibi ve kiracıların, kira sözleşmeleri hakkındaki güncel bilgileri de takip etmesi önemli. Özellikle kira zammı yapılırken miktarın belirlenmesinde kullanılan enflasyon oranlarına özellikle dikkat etmek gerekiyor. Çünkü kira artışları her ne kadar kiracı ve gayrimenkul sahibi arasında belirlense bile bu rakamın enflasyona göre belirlenen üst sınırı geçmemesi gerekir.

Mülk sahibi ya da kiracı olarak kira artış oranını hesaplamak için ise kira artış hesaplama aracımızı kullanabilir, rahatlıkla bu oranı hesaplayabilirsiniz.

KİRA ELDEN ALINIR MI?

Yasal olarak 500 TL ve üzeri kira ödemelerinin bankaya ya da PTT’ye yapılması zorunluluğu bulunuyor. “Kira ödeme gününü kaçırıyorum” veya “Kira ödemelerini takip edemiyorum" diyorsanız çalıştığınız bankalardan yardım alabilirsiniz.