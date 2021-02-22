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Kira kararı! 2 yıl yüzde 50 indirim

AA |  22 Şubat 2021 Pazartesi - 13:41 | Son Güncelleme : 22 02 2021 - 13:41

Koronavirüs salgınını ekonomik etkilerini azaltmak için devlet tarafından pek çok destek sağlanıyor. Son olarak kira alacakları ile ilgili bir karar alındı. O işletmelerden 2020 için kira alınmayacak. Vadesi gelen ödemeler iptal edildi. 2021-2022 dönemine ait kira bedellerinde de 2 yıl boyunca yüzde 50 indirim uygulanacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "DHMİ tarafından işletilen havalimanlarından 2020 için kira alınmayacak." ifadelerini kullandı.


Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları  İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünce işletilen havalimanlarında faaliyet gösteren  hava yolu, yer hizmet kuruluşları ve ticari hacim işleten kiracılar için 2020  yılı içinde düzenlenen ve vadesi 31 Ocak'a ötelenen kira bedeli faturalarına ait  tutarların iptal edilmesi havalimanlarındaki esnafı memnun etti. 
 
Trabzon Havalimanı'ndaki işletmecilerden Kadem Çakıroğlu, gazetecilere  yaptığı açıklamada, tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 sürecinin kendilerini  de ciddi olarak etkilediğini söyledi.
 
Çakıroğlu, havalimanı işletmecileri olarak salgın döneminde farklı  olumsuzluklarla karşılaştıklarını belirterek, "Bu olumsuzluklar neticesinde  Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Adil  Karaismailoğlu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu  ile DHMİ Genel Müdürümüze teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki süreçte hepimiz  elimizden gelenin en iyisini yaparak hizmet vereceğiz. Durumdan fazlasıyla memnun  olduk, verilen destek hepimizin yüzünü güldürdü." dedi.
 
Erdinç Uzuntürk de havalimanı işletmecilerine yönelik uygulamanın  kendilerini mutlu ettiğini ifade ederek, "Zorlu salgın sürecinde her zaman devlet  büyüklerimiz bizlerin yanında oldu. Bizlere destek verdiler. Bizler açısından çok  olumlu bir karar oldu." değerlendirmesinde bulundu.
 
 İşletmecilerden Zafer Karslı ise bu kararın esnaf açısından  sevindirici olduğunu dile getirerek, "Bizim açımızdan huzur ve mutluluk verici  bir durum oldu. Trabzon Havalimanı'ndaki çalışmalar ve salgın nedeniyle 4 ay  işletmelerimiz kapalı kaldı. Bu zor süreci yetkililerin desteğiyle aştık. Emeği  geçen herkese teşekkür ediyoruz." diye konuştu.
 
Kovid-19 nedeniyle çok zorlu bir süreçten geçildiğini işaret eden  Soykan Arguç da "Ciddi sıkıntılar yaşamakla birlikte sosyo kültürel ve ekonomik  anlamda çok ciddi sıkıntılara ve problemlere neden oldu. Cumhurbaşkanımız,  Bakanımız ve Genel Müdürümüzün desteğiyle bizleri rahatlatacak bir indirime  gidilmesi bizleri sevindirdi. Bu destek için çok teşekkür ederiz. Umarız çok daha  güzel günlerde hep birlikte yolumuza devam edeceğiz." dedi.
 
  
 

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