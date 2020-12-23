Kira, hibe desteği, vergi indirimi resmen başladı! 1000 lira ve...

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren 750 lira kira, 1000 lira hibe desteği ile ilgili karar Resmi Gazete'de yayımlandı. 1 milyon 239 bin esnafa verilecek kira ve nakdi desteğin detayları belli oldu. Ticaret Bakanlığı’nın belirlediği sektörlerde faaliyet gösterenler de desteklerden yararlanacak. Vergi ve KDV indirimlerine ilişkin kararlar da resmi gazetede yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ’ın geçtiğimiz günlerde açıkladığı esnaf ve sanatkarlara ilişkin hibe, kira yardımına dair desteklerden kimlerin faydalanacağı belli oldu.Esnaf ve sanatkar siciline kayıtlı olan vergiden muaf esnaf ve sanatkarlar, faal olan ve ticari kazançları basit usulde tespit edilenler, Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirlerden etkilenen ve Ticaret Bakanlığı tarafından tespit edilen sektörlerde faaliyet gösteren esnaf ve sanatkarlar hibe ve kira yardımından yararlanacak.Kira yardımları büyükşehirlerde 750 lira, diğer illerde ise aylık 500 lira olacak ve 3 ay boyunca ödenecek. İşyeri kira bedeli kira desteğinin altında olması durumunda işyeri kira bedeli kadar kira desteği verilecek.Başlangıç tarihi ise 14 Aralık olarak belirlendi.Hibe desteği Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenecek.

Genelge Resmi Gazete ’de yayımlandı. Başvuruların ardından ödemelerin ocak ayında yapılması bekleniyor.

Kimler yararlanacak?

Basit usüle tabi 806 bin 871 esnaf ile kısıtlamalar nedeniyle salgından doğrudan etkilenen 432 bin 567 esnaf (toplam 1 milyon 239 bin 438 kişi), 1.000 liralık destekten yararlanacak. Hibe desteklerden taksi, dolmuş ve servis işletmecisi, pazarcı, terzi, oto tamircisi, lokantacı, pastaneci, kadın ve erkek kuaförü, pansiyon, yurt, kreş ve düğün salonu işletmecisi gibi kesimler faydalanacak. Kira yardımını da ‘basit usüle tabi’ bulunan ve işyeri kirada olan esnaf alacak.

Kimler 'basit usulde vergi mükellefi'?

Basit usulde vergiye tabi esnaf için farklı kriterler var. Bunlardan biri yıllık hasılat. Esnaf hizmet sektöründe faaliyet gösteriyor ve bu yıl için yıllık hasılatı 70 bin lirayı aşmıyorsa, basit usüle tabi oluyor. Alım-satımı ve üretim işi yapan esnaf da bir yıl içinde 140 bin liraya kadar ürün alıp 220 bin liraya kadar hasılat yapıyorsa, bu esnaf da basit usulde vergilendiriliyor. Ayrıca büyükşehirdeki bu esnaflardan kirada duranların yıllık kira bedeli 11 bin lirayı, diğer illerde ise 7 bin lirayı aşmamalı. Özetle bu basit usulde vergilendirilen esnaf, küçük esnaftan oluşuyor. Bu esnaf, yılda bir kez beyanname veriyor, muhtasar ve Katma Değer Vergisi (KDV) beyannamesi vermiyorlar.

Karşılıksız verilecek destekler ne kadar sürecek?

İlk etapta destekler 3 ay sürecek.

Toplam ödeme ne kadar?

Ayda 1 milyar 240 milyon lira, toplamda 3 milyar 718 milyon lira nakdi hibe desteği ödenecek. Kira desteği de ayda 432 milyon liradan toplamda 1 milyar 300 milyon lira olacak.

Geri ödeme var mı?

Destekler karşılıksız ve hibe şeklinde sunulacağından geri ödeme söz konusu değil.

Başka hangi imkanlar var?

Gayrimenkul kiralarında yüzde 10’luk (yüzde 20’ydi) stopaj uygulaması 1 Haziran’a uzatıldı.

İşyeri kiralamada yüzde 8’e indirilen (yüzde 18’di) KDV oranı 1 Haziran’a kadar sürecek.

Konaklama, yolcu taşıma, yeme-içme gibi sektörlerdeki KDV indirimi de 1 Haziran’a uzatıldı.

Hazine taşınmazları üzerindeki turizm tesislerinden 1 yıl kira, ecrimisil gibi ödemeler alınmayacak. Bu ertelemenin sektöre katkısı 925 milyon lira olacak.

Belediyelere de aldıkları kira ve ecrimisillerden indirim yapma ya da erteleme olanağı tanındı.