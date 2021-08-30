Kira gider limitinde “güncelleme” beklentisi!

Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği’nin (TOKKDER) 2021 ilk 6 ay verilerine göre uzun dönem kiralamasektörünün kiradaki aktif araç sayısı yılın ilk çeyreğine göre yüzde 1 azalarak 223 bin 178 adet oldu. Toplam araç sayısı ise 2020 yılı sonuna göre yüzde 7,1 azaldı ve 244 bin adede geriledi. Parktaki hafif ticari araç payı yüzde 4,6’ya, elektrikli ve hibrit araçların payı ise yüzde 5,4’e çıktı. Uzun dönem kiralamacılar geçtiğimiz günlerde araç satışlarında uygulanan ÖTV matrah güncellemesinin aylık kira gider tavan limitinde de yapılmasının sektöre itici güç olacağını belirtiyor.

Seviye 9 bin TL civarında



Uzun dönem kiralamalarda 5.500 TL’lik araç kira gider tavanı uygulamasına ilişkin düzenleme 2019 sonlarında yapılmıştı. Eş zamanlı olarak binek otomobillerini satın alma yoluyla edinen işletmelerin bu binek otomobillerinin giderleştirilebilecek amortisman tutarlarına da sınır getirilmişti. 2020’deki pandemiye bağlı kur hareketleri sebebiyle araç maliyetleri artınca, 5.500 TL’lik limit düşük kalmıştı.



TOKKDER Başkanı İnan Ekici şunları kaydetti:



“Bu konuda ilgili bakanlık nezdinde girişimler yaptık.Bu limit 2020 sonunda yayınlanan düzenleme ile 2021 yılı için 6.000 TL olarak belirlendi. Ancak bu tutar da beklentimiz seviyesinde değildi. Bu nedenle o günden bugüne bu limiti artırmak üzere temaslarımız devam ediyor. Bu konu ÖTV matrah güncellemesi ile doğrudan bağlantılı değildir. Sonuç olarak bizim sektör olarak beklentimiz araç kirası gider tavanı olarak belirlenecek tutarın en azından D segment giriş seviyesindeki bir otomobilin kira tutarını kapsayacak seviyede olmasıdır.Bu da yaklaşık 9.000 TL seviyesidir. Güncel koşullarda artan faiz ve kurdan kaynaklı araç maliyet artışlarından ötürü 6.000 TL’lik araç kira gider tavanı C segment araçlar için dahi yetersiz kalabilmekte.”



Günlük kiralamada durum



Kısa dönemli kiralama 2020 yılı Mart ayına kadar yılda ortalama yüzde 15’lerde büyüdü. Türkiye’deki toplam günlük araç kiralama pazarının büyüklüğünün neredeyse Londra Heathrow’daki araç parkına eşit olduğunu söyleyen Ekici şöyle devam etti:



“Potansiyelimizin gerisindeyiz. Sektör, 2020 yılında araç parkı açısından yaklaşık yüzde 50 daraldı. Kurumsal yaygın ofis ağı olan şirketlerin araç parkı 40 binlerden, 20 binlere düştü. Bu temmuz ayında kira gününde geçen yıla göre yüzde 45 büyüdük. Büyüme trendine başladık. Demek ki buradaki ana bariyer hem yabancı turistin buraya özgürce gelebilme kabiliyeti hem de domestik olarak turizm ya da iş seyahatlerinin önünün açılması.”



Eylül sonuna kadar karavan yok



Türkiye’de karavan kiralamanın ivme kazandığını belirten Ekici büyük firmalarda eylül sonuna kadar rezervasyonların dolu olduğuna dikkat çekti.Pazarın halen çok küçük olduğunu vurgulayan Ekici şöyle devam etti:



“Şu an kiralanabilir karavan sayısının yaklaşık 150 adet olduğunu sanıyorum. Bu rakam da yüksek sezondaki talebi karşılamaktan uzak. Karavan arzının çok düşük olmasının nedeni ise ÖTV uygulaması. Yeni bir ticari aracı karavana dönüştürdüğünüzde aracı ticari araç olarak değil hususi araç olarak kaydettirmek durumunda kalıyorsunuz. Bu araçların motor hacimlerinin de 2 lt üzerinde olmasından dolayı ÖTV yüzde 220’ye çıkmakta. Avrupa’daki pazar büyüklüğü 100 milyar euro seviyesinde iken bizde sadece 300 milyon euro. Eğer ÖTV makul seviyeye gelirse özellikle üretim tarafında çok büyük bir potansiyele sahip karavan sektörü ortaya çıkarabiliriz.”