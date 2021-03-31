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Kira, gelir kaybı ve ciro desteği... Hepsini kapsıyor! Flaş karar

AA |  31 Mart 2021 Çarşamba - 17:49 | Son Güncelleme : 31 03 2021 - 18:00

Yüz binlerce kişiye müjde! Destekler uzatıldı. Bakan Pekcan duyurdu. Kira ve gelir kaybı destekleri ile ilgili flaş katar! Ticaret Bakanı Pekcan yaptığı açıklamada, "Esnafa yönelik kira ve gelir kaybı desteklerinde başvuru sürelerini uzattık." dedi.


Ticaret Bakanı Pekcan, "Esnafa yönelik kira ve gelir kaybı destekleri ile yiyecek içecek işletmelerine yönelik ciro kaybı desteklerinde başvuru sürelerini uzattık." dedi.

Pekcan, "Desteklerden yararlanma şartlarını taşıyan fakat başvuruda bulunamayan esnaf ile işletmelerimiz 30 Nisan saat 23.59’a kadar başvurabilecek." ifadelerini kullandı.

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