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Son dakika... Kira gelir beyanı yarın başlıyor

AA |  28 Şubat 2018 Çarşamba - 11:40 | Son Güncelleme : 28 02 2018 - 11:54

Geçen yıl iş yeri ve meskeninden kira geliri elde edenler için beyan dönemi yarın başlıyor. 2017'de, kiraladığı konuttan 3 bin 900 TL'nin, iş yerinden ise 30 bin liranın üzerinde kira geliri olanlar 26 Mart'a kadar beyan vermek zorunda.


Türkiye genelinde yüz binlerce hatta milyonlarca gayrimenkul sahibini  ilgilendiren beyan dönemi yarın başlayacak. Her yıl 1 Mart'ta başlayıp 25 Mart'ta  sona eren beyan dönemi, 25 Mart resmi tatile denk geldiği için bu günü takip eden  ilk iş günü olan 26 Mart'ta sona erecek.
 
Kira gelirlerinde 1 Ocak-31 Aralık 2017 dönemi için istisna oranlar  konutta 3 bin 900 TL, iş yerinde ise 30 bin TL olarak belirlendi.
 
İstisna haddinin üzerinde konut geliri elde edenler bu istisna oranı  düştükten sonra beyanname verecek. İstisna oranı sadece bir konutta  kullanılabildiği için birden fazla konuttan kira geliri elde edenlerin buna  dikkat etmesi gerekecek. Öte yandan iş yeri kira gelirinde beyan sınırı geçilmesi  durumunda istisna oranı düşülmeyecek.
 
Vatandaşlar internette "www.gib.gov.tr" adresi üzerinden "Hazır Beyan  Sistemi"ne giriş yapıp kendileri için hazırlanmış beyanlarını onaylayarak veya  üzerinde gerekli değişiklikleri yaparak hızlı ve kolay bir şekilde kira  beyanlarını verebilecek. Ayrıca ikametgahın bulunduğu bölgedeki vergi dairesine  de beyanname verilebilecek.
 
İnternet kullanamayan veya vergi dairesine gidemeyen 60 yaş üzeri  mükellefler, okuma yazma bilmeyenler ile engelli ve hastalar "444 0 189" numaralı  Vergi İletişim Merkezi'nden yardım isteyebilecek. Bu kimselere randevu sistemine  göre Maliye Bakanlığından bir memur yardımcı olacak.
 
Kira gelirlerinden kişiye tahakkuk eden vergiler mart ve temmuz  aylarında iki eşit taksitte ödenebilecek.
 
"Beyan vermeyen cezayla karşılaşır"
 
Gayrimenkul uzmanı Hatice Kolçak, AA muhabirine konuya ilişkin yaptığı  açıklamada, Maliye Bakanlığı'nın tapu, elektrik, doğalgaz, su abonelikleri ile  banka, PTT, sigorta gibi kurumlardan aldığı bilgiler doğrultusunda kimlerin kira  geliri elde ettiğini kolayca tespit ettiğini belirterek, bu dönemde beyan  yapmanın önemine değindi.
 
Kolçak, "Kira gelirlerini beyan etmeyenler, eksik ve yanlış beyan  verenler istisna oranından faydalanamadıkları gibi, kendilerine usulsüzlük ve  vergi ziyaı cezası uygulanacaktır. Usulsüzlük ve vergi ziyaı cezası ile  karşılaşmamak için kira geliri elde edenlerin dönem içerisinde beyanlarını  vermesi önemlidir." dedi.
 
Hatice Kolçak, kentsel dönüşüm kapsamında yıkılan binalarda oturan hak  sahiplerine müteahhit ya da ilgili bakanlık tarafından ödenen kira ödemelerinin  herhangi bir sözleşmeye dayanmadığı için kiralama işlemi sayılmadığını vurguladı.
 
Anne, baba, çocuk, kardeş, büyük anne, büyük babaya bedelsiz verilen  konutlar için kira beyanı verilmeyeceğini ifade eden Kolçak, şu uyarıda bulundu:
 
"Ancak bu uygulama bir adet konutla sınırlıdır. Bir konuttan fazla  aynı kişiye konut tahsis edilmesi durumunda emsal bedel uygulaması yapılması  gerekiyor. Bu da konutun emlak vergi değerinin yüzde 5’ine denk geliyor. Hala,  teyze, amca gibi akrabalara verilen bedelsiz konutlar için emsal kira uygulaması  yapılması gerekiyor."
 
"İstisna tutarın altındakilerin beyanname vermesine gerek yok"
 
Kolçak, kira gelirlerinin vergilendirilmesi için ev veya iş yerinin  kirasının nakden veya ayni olarak tahsil edilmiş olması gerektiğini belirterek,  kiranın TL, döviz veya çek olarak alınmasının nakden tahsil edilmesi manasına  geldiğini bildirdi.
 
Kiraların geçmiş yıllara ait de olsa tahsil edildiği senenin geliri  olarak dikkate alınacağını dile getiren Kolçak, "Gelecek yıllara ilişkin peşin  tahsil edilen kira bedelleri ise ödemenin yapıldığı yılın değil, gelirin ilgili  olduğu yılın hasılatı olarak kabul edilir." diye konuştu.
 
Kolçak, geçen yıl için istisna tutarın konutta 3 bin 900 TL, iş  yerinde ise 30 bin TL olduğunu anımsatarak, bu rakamların altında kira geliri  elde edenlerin vergi dairesinde mükellefiyet kaydı açtırmasına ve beyanname  vermesine gerek olmadığını vurguladı.
 
Kira gelirlerini söz konusu dönemde beyan etmeyenlerin veya eksik  beyan edenlerin istisna tutarlardan yararlanamayacağını vurgulayan Kolçak, şu  ifadeleri kullandı:
 
"Ancak, idarece bir tespit yapılmadan önce, süresinde beyan edilmeyen  veya süresinde verilen beyannamede yer almayan konut kirası gelirlerini,  süresinden sonra verilen beyanname ile beyan edenler söz konusu istisnadan  yararlanabilecek olup, vergi ziyaı cezası kesilmeden yalnızca bir kat usulsüzlük  cezası ve pişmanlık zammı öder. Konut ve iş yeri kira gelirinin birlikte elde  edilip beyan edilmesi halinde, istisna sadece konut kira gelirine uygulanır."

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