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Kira fiyatlarıyla ilgili flaş gelişme! Hükümet düğmeye bastı devreye giriyor! Yeni dönem
Kiracı milyonlara güzel haber. Kira fiyatlarındaki aşırı artışın ardından hükümet devreye giriyor. Avrupa'da olduğu gibi ev kiralama şirketleri modeli üzerinde duruluyor. Çalışmayla, inşaat firmalarının kiraya verecek evler yapmasını sağlayacak bir mevzuat oluşturulması hedefleniyor. İşte kiralık ev fiyatlarıyla ilgili son dakika gelişmesi...