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Kira fiyatlarıyla ilgili flaş açıklama! Kiracı ve ev sahibi milyonları kapsıyor
Kiracı ve ev sahibi milyonları ilgilendiriyor. Kira fiyatları son dönemde oldukça artış gösterdi. Bir konut için talep edilebilecek kirada üst sınır, prensipte yok. Ancak yine de kirada bir üst sınır olduğu düşünülebilir. O da, Türk Borçlar Kanunu’nun 27 ve 28’inci maddelerindeki ahlaka veya kamu düzenine aykırılık, aşırı yararlanma sebepleri olarak karşımıza çıkıyor. İşte detaylar...