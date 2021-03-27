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Kira fiyatlarına zam! Yüzde 50...

27 Mart 2021 Cumartesi - 8:34 | Son Güncelleme : 27 03 2021 - 8:34

Kiracı milyonlara kötü haber! Yüzde 50 oranında zam geldi. İstanbul'da kiralık ev fiyatları son 1 yılda uçuşa geçti. Megakentte kiralık konutların metrekare fiyatlarında ortalama yüzde 20 artış gerçekleşirken; bazı ilçelerde artış dudak uçuklattı.


Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle tersine göç yaşanan İstanbul’da kiralık ev fiyatları patlama yaptı. Son 1 yılda ortalama yüzde 20 artış yaşanırken, 9 ilçedeki yükseliş yüzde 50’yi geçti. Vatandaştan tepki yağdı.

AİDAT DA YÜKSELDİ
 
Bağcılar'da artış yüzde 122'yi bulurken; Zeytinburnu, Şile, Esenyurt, Ataşehir, Sultanbeyli, Kadıköy, Çekmeköy, Beykoz gibi 8 ilçede kiralık ev fiyatlarındaki yükseliş yüzde 50'nin üzerine çıktı.
 
Yaşanan artışa tepki gösteren vatandaşlar, "Pandemi nedeniyle kente öğrenci akını yok. Hatta tam aksine salgın sürecinde İstanbul'dan göç yaşandı. Bu neyin artışı?" diyerek tepkisini gösterdi. Artışın hayatın gerçekleriyle uyuşmadığını belirten vatandaşlar, "Sadece kiralar değil, aidatlarda da dikkat çekici artış yaşanıyor" yorumunu yaptı.
 

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