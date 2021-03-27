Kira fiyatlarına zam! Yüzde 50...

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle tersine göç yaşanan İstanbul’da kiralık ev fiyatları patlama yaptı. Son 1 yılda ortalama yüzde 20 artış yaşanırken, 9 ilçedeki yükseliş yüzde 50’yi geçti. Vatandaştan tepki yağdı.

AİDAT DA YÜKSELDİ

Ataşehir, Bağcılar'da artış yüzde 122'yi bulurken; Zeytinburnu , Şile, Esenyurt Sultanbeyli , Kadıköy, Çekmeköy, Beykoz gibi 8 ilçede kiralık ev fiyatlarındaki yükseliş yüzde 50'nin üzerine çıktı.

Yaşanan artışa tepki gösteren vatandaşlar, "Pandemi nedeniyle kente öğrenci akını yok. Hatta tam aksine salgın sürecinde İstanbul'dan göç yaşandı. Bu neyin artışı?" diyerek tepkisini gösterdi. Artışın hayatın gerçekleriyle uyuşmadığını belirten vatandaşlar, "Sadece kiralar değil, aidatlarda da dikkat çekici artış yaşanıyor" yorumunu yaptı.