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Kira, faizsiz kredi, elektrik, doğal gaz, nakit desteği! KDV indirimi...

15 Aralık 2020 Salı - 11:11 | Son Güncelleme : 15 12 2020 - 11:22

Milyonlarca kişinin beklediği açıklamayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptı. Esnafa 1000 lira nakdi ve 750 lira kira desteğini duyuran Erdoğan, yılbaşında da 4 gün sokağa çıkma yasağı uygulanacağını açıkladı. Ana sınıfları hariç okul öncesinde yüz yüze eğitime tekrar geçildiğini belirten Erdoğan, KDV indiriminin ise hazirana kadar uzatıldığını ilan etti... Vatandaşlara çağırı yapan Erdoğan, "Döviz mevduatlarınızı TL'ye çevirin" dedi. Hazine taşınmazları üzerindeki turizm tesisleri ile deniz turizmi tesislerinin kira, kesin izin, kesin tahsis, irtifak hakkı, kullanma izni, yararlanma ve hasılat payları ile ecrimisillerin ödeme süreleri başvuru şartı aranmaksızın 1 yıl süreyle ertelendi.

Salgın döneminde hayatını kaybeden sağlık çalışanları ile ilgili de konuşan Erdoğan, "Salgın döneminde hayatını kaybeden sağlık çalışanlarımızın kadrolarına göre vazife malullüğü veya meslek hastalığı statülerinin hızla sonuçlandırılması sağlanacaktır. Vazife malulü sağlık çalışanlarımızın aileleri, maaştan ek ödemeye, faizsiz konut kredisinden çocuklarına eğitim öğretim yardımına, istihdam hakkından fatura indirimlerine kadar pek çok imkana kavuşacaklardır" dedi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrası koronavirüs ile mücadele için alınan önlemleri açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan son zamanlarda Türk lirası cinsi varlıklara  olan güveni artırmak için piyasa dostu adımlar atıldığını anımsatarak, şöyle  konuştu:"Bu sayede kasım ayından itibaren sermaye girişlerinde artış, risk  priminde düşüş ve Türk lirasında değerlenme yaşandı. Vatandaşlarımızın döviz  talebi de azalma eğilimine girdi. Ülkemizin içinden geçtiği bu kritik dönemde tüm  vatandaşlarımızdan birikimlerini dövizden Türk lirasına çevirerek üretim ve  istihdama katkı sağlayacak yatırımlara yönelerek mücadelemize destek vermelerini  bekliyorum. Son dönemde uluslararası yatırımcıların yaklaşık 11 milyar dolar  civarında sermaye girişi gerçekleştirmiş olmasını da önemli görüyorum. Sadece  hazine tahvil ve hisse senedinde uluslararası yatırımcı girişleri 2 milyar dolara  ulaşmış durumdadır. Önümüzdeki dönemde de uluslararası yatırımcıların Türk lirası  cinsi varlıklara yönelik ilgisinin devam etmesini bekliyoruz. Ayrıca portföy  akımlarının yanında uluslararası doğrudan yatırımları da ülkemize çekmenin  peşindeyiz. Bunun için gereken her türlü şartı sağlamaya çalışıyoruz."  Erdoğan  "Türk lirası mevduat ve katılım hesaplarıyla ilgili faiz ve  kar paylarındaki stopaj oranlarını düşürmüştük. Buna göre, stopaj oranları 6 aya  kadar vadeli olan hesaplarda yüzde 15 yerine yüzde 5, bir yıla kadar vadeli  olanlarda yüzde 12 yerine yüzde 3, bir yıl üzerinde olanlar için ise yüzde 10  yerine yüzde 0 olarak mart sonuna kadar uygulanmaya devam edecek." Erdoğan "Vatandaşlarımızdan birikimlerini dövizden TL'ye çevirerek mücadelemize testek vermelerini bekliyorum" dedi.
 
"Tedbirlerin olumlu etkilerini görmeye başladık"
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin uluslararası kurumlarla iş birliği  halinde ve onların belirlediği standartlar çerçevesinde salgınla mücadelesini  şeffaf şekilde yürüten bir ülke olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:"İstatistiklerle ilgili yöntem değişiklikleri de hep bu uluslararası  uygulamalar çerçevesinde yapılmıştır. Her fırsatta 'TAMAM' diye ifade ettiğimiz  temizlik, maske ve mesafe kurallarına riayeti telkin ederek, aşı geliştirme  çalışmaları başta olmak üzere konuyla ilgili tüm gelişmeleri yakından izleyerek  süreci yönetiyoruz. Aldığımız tedbirleri sadece ve sadece milletimizin hayatını,  sağlığını, geleceğini düşünerek belirliyoruz. Son kabine toplantımızın ardından  vaka sayılarındaki artışa ve hastanelerimizdeki doluluk oranlarına bakarak  kararlaştırdığımız sokağa çıkma kısıtlamalarının da bulunduğu ilave tedbirleri  milletimizle paylaştık. Bugünkü kabine toplantımızda, alınan tedbirlerin  sonuçlarını kapsamlı olarak değerlendirdik. Milletimizin tüm fertlerinin büyük  fedakarlığı ile uyguladığımız kısıtlamaların ve diğer tedbirlerin olumlu  etkilerini görmeye başladık. Kurallara daha sıkı riayet etmek suretiyle bu  mücadeleyi başarıya ulaştırmak hepimiz için milli bir görevdir."
 
"KDV indirimleri 1 Haziran'a kadar uzatıldı"
 
Milletin fedakarlıklarına karşı şükranlarını, hayata geçirdikleri ve  geçirecekleri desteklerle ifade etmeye çalıştıklarını aktaran Erdoğan, bu  çerçevede şu kararları paylaştı:"Yıl sonuna kadar yüzde 20'den yüzde 10'a indirdiğimiz gayrimenkul  kiralarındaki stopaj oranının uygulanması süresini 1 Haziran'a kadar uzatıyoruz.  Benzer şekilde, yüzde 18'den yüzde 8'e indirdiğimiz iş yeri kiralama  hizmetlerindeki KDV oranını da 1 Haziran'a kadar yüzde 8 olarak uygulamaya devam  edeceğiz. Salgının etkisinin en aza indirilmesi için yıl ortasında başlattığımız  konaklamadan yeme içmeye, yolcu taşımacılığından bakım onarıma kadar birçok  sektörü kapsayan KDV indirimlerinin sürelerinde de yine 1 Haziran'a kadar uzatıma  gittik."
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, esnafa kira desteği ile gelir kaybı desteği  için hazırlıklara başladıklarını bildirerek, "Ülkemizde basit usule tabi 806 bin  871 vatandaşımız ile kısıtlamalar sebebiyle salgından doğrudan etkilenen 432 bin  567 esnafımız bulunuyor. Toplam sayısı 1 milyon 239 bin 438 kişiyi bulan bu  kesime 3 ay süreyle ayda 1000 lira destek ödemesi yapacağız. Hibe şeklinde  vereceğimiz doğrudan esnaf destek ödemesinden taksi, dolmuş ve servis  işletmecisi, pazarcı, terzi, oto tamircisi, lokantacı, pastaneci, kadın ve erkek  kuaförü, pansiyon, yurt, kreş, düğün salonu işletmecisi gibi kesimler  faydalanacaktır. Böylece ayda yaklaşık 1 milyar 240 milyon liradan toplam 3  milyar 718 milyon liralık desteği esnafımızın hizmetine sunmuş oluyoruz." diye  konuştu.
  
"Esnafa 1 milyar 300 milyon lira kira desteği"
 
Esnafa kira desteğini basit usule tabi olmanın şartlarına göre  belirlediklerini dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:"Bu şartları taşıyan ve iş yeri kira olan esnafımıza yine 3 ay süreyle  büyükşehirlerde aylık 750 lira, diğer illerde ise 500 lira kira desteği  yapacağız. Buna göre ayda 432 milyon liradan toplamda 1 milyar 300 milyon liralık  bir kira desteğini esnafımıza hibe olarak vereceğiz. Bu iki destek kalemi  çerçevesinde önümüzdeki 3 ay boyunca esnafımıza toplamda 5 milyar lira civarında  bir hibe desteği sağlamayı planlıyoruz.
 
Hazine taşınmazları üzerindeki turizm  tesisleri ile deniz turizmi tesislerinin kira, kesin izin, kesin tahsis, irtifak  hakkı, kullanma izni, yararlanma ve hasılat payları ile ecrimisillerin ödeme  sürelerini başvuru şartı aranmaksızın 1 yıl süreyle erteliyoruz.  Bu ertelemenin  turizm sektörüne katkısı 925 milyon liradır. Belediyelere de mülkiyet veya  tasarruflarında bulunan taşınmazların irtifak hakkı, kiralama ve benzeri  kullanımından kaynaklanan bedellere indirim veya erteleme kararı alabilme imkanı  sağladık."
 
 
Yılbaşında sokağa çıkma yasağı
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Elde edilen kazanımları güçlendirmek için sokağa çıkma sınırlaması 31  Aralık Perşembe saat 21.00'den 4 Ocak saat 05.00'e kadar kesintisiz  uygulanacaktır" dedi.
 
HAYATINI KAYBEDEN SAĞLIK ÇALIŞANLARININ AİLELERİNE FAİZSİZ KREDİ, FATURA DESTEĞİ...
 
'Sağlıkçılarımıza ve diğer çalışanlarımıza destek olmak amacıyla  kamuya ait okul öncesi kurumları, ana sınıfları hariç faaliyetlerini  sürdürebilecektir" diyen Erdoğan, "Salgın döneminde hayatını kaybeden sağlık çalışanlarımızın  kadrolarına göre vazife malullüğü veya meslek hastalığı statülerinin hızla  sonuçlandırılması sağlanacaktır. Vazife malulü sağlık çalışanlarımızın aileleri,  maaştan ek ödemeye, faizsiz konut kredisinden çocuklarına eğitim öğretim  yardımına, istihdam hakkından fatura indirimlerine kadar pek çok imkana  kavuşacaklardır. Sağlık Bakanımız ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler  Bakanımızı bu hususun süratle neticelendirilmesi hususunda görevlendirdim." ifadelerini kullandı.
 
 
 

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