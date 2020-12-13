Kira, elektrik, su, doğal gaz desteği geliyor!

Milyonlarca kişi için güzel haber. Kira desteği geliyor. Kira desteğinin yanı sıra elektrik, su ve doğal gaz faturaları için de destek yapılması gündemde. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan, kira ödemeleri ile ilgili yeni düzenlemelere gidileceğini duyurmuştu. Kira desteği Kabine Toplantısı'nda ele alınacak. Tüm gözler yarınki Kabine Toplantısı'na çevrildi. Herkes kira desteğinden kimlerin yararlanacağını merak ediyor. Gündemde olan destekler neler, beklentiler neler? 'Kira müjdesi' ne anlama geliyor? Düzenleme kime, nasıl destek sağlayacak? Yapılacak destekler ile ilgili detaylar ise ortaya çıkmaya başladı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında vaka sayıları yeniden artmaya başladı. Aşı çalışmlarında gelinen nokta umut verici olsa da bu süreçte vatandaşlar özellikle ekonomik olarak zor zamanlar geçiriyor. Salgının yayılma hızını yavaşlatmak için alınan önlemler pandemide etkili oluyor. Ancak birçok sektörün geçici olarak kapatılması, hizmet kısıtlmasının yaşanması özellikle küçük esnafı ekomoik olarak zora soktu. Bu süreçte devlet tarafından sağlanan destek paketleri devam ediyor. Çalışma saatleri değişen esnaf için ise yeni destekler gündemde.

Kirasını ödemekte zorluk çeken, elektrik, su ve doğal gaz faturalarını nasıl ödeyeceğini düşünen vatandaşlara devlet eli uzanıyor. Kira ve faturalar için önemli adım atılıyor. Konuyla ilgili ilk müjdeyi ise Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep ’te Düzbağ İçme Suyu İsale Hattı ve Doğanpınar Barajı Açılış Töreni’ne canlı bağlantıyla katılmıştı. Koronavirüs tedbirleri hakkında konuşan Erdoğan, "Kiralarda vesaire düzenlemelere gidiyoruz. Onları da kısa zamanda büyük ihtimalle kabine toplantımızın ardından açıklayacağız." ifadelerini kullanmıştı

CNN TÜRK editörü Kıvanç El, 'kira müjdesi'nin ayrıntılarını aktardı;

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün vermişti mesajını. 'Üretimi ve istihdamı sağlamak için her türlü desteği sağladık, kiralarda da düzenlemeye gideceğiz' dedi. Peki bu düzenlemede neler var? Bunun detaylarını baktık. Öncelikle şunu belirtelim. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı yarın gerçekleşecek ve kiralarla ilgili düzenlemeler yarınki toplantıda gündeme gelecek.

Esnaf temsilcileri bir süre önce hem Hazine ve Maliye Bakanı hem de Ticaret Bakanı ile görüşmeler gerçekleştirmişti. Bazı talepleri vardı. Bu taleplerin başında da kira ve fatura desteği geliyordu. İşte bu talepler değerlendirildi. Yarın Kabine Toplantısı'na sunulacak. Koronavirüs önlemleri çerçevesinde esnaf biliyorsunuz dükkanlarını geç açıyor ve erken kapatıyor. Bazı esnaf siftah bile yapamıyor. Bu yönde sıkıntıları var. Ancak kiralarişliyor, faturalar gelmeye devam ediyor. Elektrik, su ve doğal gaz faturaları devam ediyor. Bunların ödemeleri var. Peki beklentide çalışmada ne var? Esnafın sadece kira giderleri değil faturaları ile ilgili de destek verilmesi gündemde. Bir kısmının hibe olabileceği bir kısmının kredi şeklinde verilebileceği değerlendiriliyor. Bu konuda bakanlığın çalışmaları var. Burada esnafın yaşadığı gelir kaybına göre desteklerin de verilebileceği ifade ediliyor.

Pandemi bitene kadar bu desteklerin verilmesi planlanıyor. Tabi esnafların kira sözleşmelerindeki ücretlerinin bir kısmı hibe edilebilir, bir kısmı uzun vadeli krediler ve faizsiz desteklerle kredilerle sağlanabilir. Bunlar masada olan başlıklar.

Bunlar kira gelirlerine göre belirlenecek. Yani esnafın ne kadar ödemesi var? Bunlara göre bir oran belirlenecek. Bu oranlara göre de desteklerin hibelerin verilmesi planlanıyor. Kabine'de bunlar ele alınacak. Bir de diğer boyut var. Kamuda kiracı olan işletmeler esnaflar var. Yani kiralarını kamu kurumlarına ödeyen esnaflar var. Bunlarla ilgili de konu Kabine gündemine geliyor. Kabine'de bu esnafların da yine kiralarını daha ileri bir tarihte ödemelerini veya bunlara hibe verilmesi yönünde talepler var. Bunların hepsi yarınki Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde ele alınacak ve Kabine'nin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuna açıklanacak.

Son olarak bir kez daha belirtmek gerekirse esnafın ödeyemediği kiraları ve faturaları için belli bir oranda hibe ve destek verilmesi Kabine'nin gündeminde. Bunlara ilişkin detaylı açıklamayı da Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın yapacak.