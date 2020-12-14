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Kira, elektrik, doğal gaz desteği! Okullar ne zaman açılacak? Yılbaşında 4 gün sokağa çıkma yasağı! Kabine toplanıyor, hepsi masada...
Milyonlarca kişi bugün yapılacak Kabine Toplantısı'na kilitlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlar tarafından uzun süredir vatan beklenen Kira, elektrik, doğal gaz desteği ile ilgili müjdeyi duyurmuştu. Gündemde olan destekler neler, beklentiler neler? 'Kira müjdesi' ne anlama geliyor? Düzenleme kime, nasıl destek sağlayacak? Okullar ne zaman açılacak? Yılbaşında 4 gün sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Merak edilen tüm sorular bugünkü Kabine Toplantısı'nda gündeme gelecek.