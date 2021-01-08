08 Ocak 2021 Cuma
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.541 1.21 EURO 9,0190 -0.04
USD 7,3700 0.29 ALTIN 438,740 -2.94
CANLI BORSA
TÜMÜ

Kira desteği ve 1000 lira nakdi yardım ile ilgili flaş karar!

08 Ocak 2021 Cuma - 17:18 | Son Güncelleme : 08 01 2021 - 17:46

Kira desteği ve 1000 lira yardım ile ilgili önemli açıklama geldi. Bakan duyurdu ve süre 11 Ocak tarihine kadar uzatıldı. Bakan Pekcan yaptığı açıklamada, "Esnaf ve sanatkarlarımız ile gerçek kişi tacirlerimize yönelik gelir kaybı ve kira desteklerinde son başvuru tarihini 11 Ocak'a uzattık." dedi.


Koronavirüs salgınının ekonomik etkilerini azaltmak amacıyla hükümet tarafından devreye alınan esnafa hibe desteği ve kira yardımı için başvurular başladı. Ticaret Bakanı Pekcan, esnaf ve sanatkarlar ile gerçek tacirlere  yönelik destek başvurularının alınmaya başladığını geçtiğimiz hafta bildirmişti. Alınan kararla Esnaf ve sanatkarlarımız ile gerçek kişi tacirlerimize  yönelik gelir kaybı ve kira desteklerinde son başvuru tarihinin uzatıldığı bildirildi.

Bakan Pekcan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bakanlığımızca esnaf ve sanatkarlarımız ile gerçek kişi tacirlerimize yönelik 30 Aralık 2020’de başvuruları alınmaya başlanan gelir kaybı ve kira desteklerinde son başvuru tarihini gelen talepler üzerine, 11 Ocak 2021 Pazartesi saat 23.59’a kadar uzattık. Hayırlı olsun" dedi.
 
7578519eb86127e80d74a6d7304e057c.jpg (600×300)

ETİKETLER

kira desteği 1000 lira yardım hibe hibe desteği kira 1000 lira nakdi yardımı
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.