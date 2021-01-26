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Kira desteği kararı! Yeniden başlıyor, gelir kaybı yardımı da...

AA |  26 Ocak 2021 Salı - 10:56 | Son Güncelleme : 26 01 2021 - 11:37

Milyonlara müjde! Güzel haberi Bakan Pekcan duyurdu. Yeniden başlıyor. Kira desteği ve gelir kaybı desteği almak isteyen vatandaşlar başvurularını e-devlet üzerinden yapabilecekler. Koronavirüs salgını sürecinde devlet tarafından pek çok destek sağlandı. Özellikle kirasını ödeyemeyenler için verilen kira desteği birçok vatandaş için kurtarıcı oldu. Milyonlarca esnaf faydalanabilecek. Kira ve gelir kaybı başvuruları yeniden başlıyor. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, başvuruların bugünden itibaren başlayacağını belirterek, 31 Mart 2021'e kadar e-devlet üzerinden başvuruların yapılabileceğini açıkladı.


Milyonları sevindiren karar! Kira ve gelir kaybı destekleri yeniden başlıyor.  Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, kira ve gelir kaybı  desteğinden yararlanma şartını taşıyan fakat başvuru yapmayan esnaf ve  sanatkarlar ile gerçek kişi tacirleri için başvuru süresini 31 Mart'a kadar  uzattıklarını bildirdi. 
 
Pekcan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Bakanlığa ulaşan  talepler üzerine söz konusu kesimlere yönelik kira ve gelir kaybı desteklerine  yeniden başvuru imkanı sağladıklarını belirtti.
 
Bakan Pekcan, "Buna göre destekten yararlanma şartlarını taşıyan fakat  başvuruda bulunmayan esnaflarımız, başvurularını bugünden itibaren 31 Mart 2021  saat 23.59'a kadar e-devlet üzerinden yapabilecektir." ifadesini kullandı.
 
Gelir kaybı ve kira desteklerinde son başvuru tarihi 11 Ocak'ta sona  ermişti.
 
Bakan Pekcan, esnaf ve sanatkarlara yönelik gelir kaybı desteği  ödemelerinin 20 Ocak'ta başladığını duyurmuştu.
 
 
 
 

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