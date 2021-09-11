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Kira depozitosu, kira bedeli... Flaş açıklama! Kiralık ev arayan yüz binleri kapsıyor
Kira artışları, doğal olarak kira depozitolarını da yükseltti. Kiralık ev arayanlar, yüksek kira bedeli yanında bir de yüksek kira depozitosu ödemek zorunda kalıyor. Kira bedeli ‘aylık net’ ne kadarsa, onun 3 katı depozito talep edilebilir. Kira depozitosu döviz üzerinden ödenemez. Nakit para yerine teminat senedi ve menkul kıymetler de verilebilir.