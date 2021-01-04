Ocak 2021 kira artış oranı belli oldu! Konut (ev) kira zammı ve TÜİK Enflasyon TEFE TÜFE oranlarına göre kira artış oranı Ocak 2021…

Enflasyon, Aralık 2020'de yüzde 1,25 artarken, yıllık bazda yüzde 14,60 oldu. Aralık ayı enflasyon oranlarının açıklanmasıyla Ocak ayı 2021 kira artış oranına yönelik aramalar arttı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 12 aylık TÜFE verileri baz alınarak yeni dönem kira artış oranları belli oluyor. Kira sözleşmesini yenileyecek olanlar kiralarına veya sahibi oldukları evlere ne kadar zam yapılacağını merak ediliyor. Aralık ayı kira zammı yüzde 12,04 olarak kaydedilmişti. Peki, Ocak kira artışı 2021 ne kadar? İşte Ocak ayı kira artış oranı 2021...

Enflasyon oranları açıklandı. Enflasyonun Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanmasıyla 2021 Ocak ayı kira artış oranı da netleşti. Asgari ücretin belli olmasının ardından ev sahipleri ve kiracılar yeni dönemle kiraların ne kadar zamlanacağını merak ediliyor. 12 aylık TÜFE ortalaması baz alınan Ocak kira artış 2021 oranı ne kadar oldu? Ocak 2021 kira artış oranı

Ocak ayı kira artış oranı 2021 ne kadar?

2021 Ocak ayı kira artış oranı 4 Ocak 2021 Pazartesi günü saat 10:00'da Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı.

TUİK ARALIK ayının Enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜFE % 1,25 artışla, yıllık %14,60, Yİ-ÜFE % 2,36 artışla bir önceki yılın aynı ayına göre % 25,15 oldu. Yasalara göre konut kiralarına en fazla 12.28 oranında zam yapılmaktadır.

Ocak ayı kira hesaplama örneği

Konut Kirası: 1.000 TL

Kira Artış Oranı: 12.28

Aralık Ayı Kira Zammı Tutarı: 122.80 TL

Kira artış oranları nasıl hesaplanır?

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan Orta Vadeli Ekonomi Programı (2019-2021) geçtiğimiz yılın Eylül ayında açıklandı. Yeni Ekonomi Paketi kapsamında kira zamları artık üretici fiyat endeksi oranlarına göre değil, kira artış oranına dair üst sınır tüketici fiyat endeksi (TÜFE) oranlarına göre belirleniyor.

Ancak açıklanan bu rakam ev sahibi tarafından uygulanabilecek en yüksek tavan zam oranı oluyor.