Kira artış oranı belli oldu! Şubat ayı kira artış oranı 2021 ne kadar oldu? TEFE TÜFE'ye göre Şubat 2021 kira artış oranı

Enflasyon ocakta yüzde 1.68 artarken, yıllık bazda yüzde 14.97 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2021 yılı ocak ayına ait “Tüketici Fiyat Endeksi” (enflasyon) rakamlarını açıkladı. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %14,97, aylık %1,68 arttı. TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı ocak ayında bir önceki aya göre %1,68, bir önceki yılın Aralık ayına göre %1,68, bir önceki yılın aynı ayına göre %14,97 ve on iki aylık ortalamalara göre %12,53 artış gerçekleşti. Böylece kiralara gelecek olan zam oranı da belli oldu. TÜİK Ocak enflasyonu rakamları arasında yer alan 12 aylık TÜFE ortalaması ile ev sahiplerinin kiraya yapabileceği en yüksek zam oranı da netleşti. Kira artış oranı belli oldu! Şubat ayı kira artış oranı 2021 ne kadar? Şubat 2021 kira artış oranı…

Kira artışlarında 12 aylık TÜFE rakamı baz alınıyor. Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK tarafından hesaplanan enflasyon rakamları açıklandı. TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre %1,68, bir önceki yılın Aralık ayına göre %1,68, bir önceki yılın aynı ayına göre %14,97 ve on iki aylık ortalamalara göre %12,53 artış gerçekleşti. Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK tarafından açıklanan verilere göre yıllık enflasyon rakamı yüzde 14.97 olarak gerçekleşirken aylık enflasyon rakamı ise yüzde 1.68 olarak gerçekleşti. Şubat ayı resmi kira artışı zam oranı olarak kullanılacak olan 12 aylık TÜFE ortalaması da yüzde 12,53 oldu. Kira artış oranı belli oldu! Şubat ayı kira artış oranı 2021 ne kadar? Şubat 2021 kira artış oranı…

KİRA ARTIŞI NASIL HESAPLANIR?

Kira artış oranı ev sahibinizin ya da iş yeri sahibinizin uygulayacağı en yüksek zam oranını belirler. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji Bütçe Başkanlığı 'nın hazırladığı Orta Vadeli Ekonomi Programı (2019-2021) geçtiğimiz Eylül ayında açıklanmıştı.

Bu açıklamayla Yeni Ekonomi Paketi'nde kira zamlarının artık tüketici fiyat endeksi oranlarına göre değil, kira artış oranına dair üst sınır tüketici fiyat endeksi oranlarına göre belirlenmesine karar verilmişti. Kira artış oranları da artık üst sınır tüketici fiyat endeksi oranlarına göre hesaplanıp bu şekilde kiracıya bildiriliyor.

ŞUBAT AYI KİRA ARTIŞ ORANI ÖRNEK HESAPLAMA!

Konut Kirası: 1.000 Lira

TÜİK TEFE TÜFE Ocak 2021 Kira Artış Oranı: % 12.53

Şubat Ayı Kira Zammı Tutarı: 125,30 TL

Şubat 2021 Kira Artış Oranı Dahil Zamlı Kira Tutarı: 1.125,30 TL