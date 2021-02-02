Kira artış oranı 2021! Şubat 2021 kira artış oranı belli oldu mu? (Şubat ayı kira artış oranı 2021)

Şubat ayı kira artış oranı 2021 verileri merak ediliyor. Şubat 2021 kira artış oranı belli oldu mu, sorusuna yanıt aranıyor. Milyonlarca ev sahibi ve kiracı merak içinde şubat ayı kira artışı zam oranı için geri sayıma başladı. Kira artış oranları Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) on iki aylık ortalaması ile hesaplanıyor. Kiracılar sözleşme bitiminde yeni sözleşme imzalamak için kira zam oranlarını belirleyen enflasyon verilerinin açıklanmasını bekliyor. Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK tarafından açıklanacak olan TEFE TÜFE ocak ayı enflasyon rakamları ile de kira zammı belli olacak. İşte Kira artış oranı 2021 hakkındaki detaylar…

TÜİK TEFE TÜFE ocak ayı enflasyon rakamları için geri sayım başladı. Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK tarafından 2021 yılının açıklanacak ilk enflasyon rakamının belli olmasıyla şubat ayı kira artış oranı rakamı netleşecek. Milyonlarca ev sahibi ve kiracının gözü TÜİK açıklamalarına çevrildi. Şubat 2021 kira artış oranı belli oldu mu? Kira artış oranı 2021…

Şubat 2021 kira artış oranı ne zaman belli olacak?

Şubat ayına girilmesiyle 2021 yılında uygulanacak olan kira artış oranı hesaplaması için geri sayım başlamış oldu. 3 Şubat tarihinde açıklanacak enflasyon rakamları ile birlikte 2022 yılı şubat ayı başına kadar geçerli olacak kira kontratları imzalanacak. Gelecek TÜFE ortalaması ile birlikte kira artışları yapılarak 12 aylık kira kontratlarına işlenecek.

Şubat ayının 3'ünde açıklanacak Ocak ayı enflasyon rakamlarında yer alan TÜFE'nin 12 aylık ortalaması ile ortaya çıkarak kira kontratlarına yazılmaktadır.

Kiralar 12 aylık TÜFE ortalaması üzerinden hesaplanıyor, kiralara en fazla bu oran kadar zam yapabiliyor.

Şubat ayı kira zammı enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından belli olacak. Enflasyon verileri 3 Şubat Çarşamba günü açıklanacak.

Ocak ayı enflasyon beklenti anketi sonuçlandı!

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, ocak ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 1,48 artmasını bekliyor.

AA Finans'ın, TÜİK tarafından 3 Şubat Çarşamba günü açıklanacak ocak ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 17 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, ekonomistlerin ocak ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,48 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin ocak ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 0,90, en yüksek yüzde 2,15 aralığında yer aldı.

Kira artışı nasıl hesaplanır?

Kira artış oranı ev sahibinizin ya da iş yeri sahibinizin uygulayacağı en yüksek zam oranını belirler. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji Bütçe Başkanlığı 'nın hazırladığı Orta Vadeli Ekonomi Programı (2019-2021) geçtiğimiz Eylül ayında açıklanmıştı.

Bu açıklamayla Yeni Ekonomi Paketi'nde kira zamlarının artık tüketici fiyat endeksi oranlarına göre değil, kira artış oranına dair üst sınır tüketici fiyat endeksi oranlarına göre belirlenmesine karar verilmişti. Kira artış oranları da artık üst sınır tüketici fiyat endeksi oranlarına göre hesaplanıp bu şekilde kiracıya bildiriliyor.