Kiptaş Silivri kura çekilişi yapıldı! Kiptaş 4. etap kura sonuçları

KİPTAŞ Silivri 4. Etap Sosyal Konutları’nın kura çekiliş töreni yapıldı. yarın yapılacak. Noter huzurunda gerçekleştirilen törende İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da katıldı. Toplam daire sayısının 30 katı başvurunun yapıldığı Kiptaş 4. etap kura sonuçları İstanbullular tarafından merak ediliyor. Peki, Kiptaş 4. etap kura sonuçları belli oldu mı? İşte Kiptaş Silivri kura sonuçları...

KİPTAŞ 4. Etap Sosyal Konut ları’nda, dairelerin hak sahibini belirleme kura çekilişi yapıldı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da katıldığı kura çekilişi noter huzurunda gerçekleşti. Peki, Kiptaş 4. etap kura sonuçları açıklandı mı? Kiptaş Silivri kura çekilişi belli oldu mu? İşte KİPTAŞ kura sonuçları...

KURA ÇEKİLİŞLERİ HAFTA SONU DEVAM EDECEK

Kiptaş Silivri 4. Etap projesi toplam 1.396 dairenin bulunduğu proje, daire sayısının yaklaşık 30 katı bir başvuru sayısı ile İstanbullulardan yoğun ilgi gördü. Kura çekilişi, yoğun başvuru nedeniyle, başvuru türleri ve daire tiplerine göre ayrılmış şekilde, 27-28 Haziran 2020 tarihleri süresince devam ederek, toplam üç çekilişle tamamlanacak.

KİPTAŞ Silivri 4. Etap Konutları Kura Çekilişi Başlıyor https://t.co/oWoDFryJu2 — KİPTAŞ (@kiptaskonut) June 26, 2020

KİPTAŞ SAĞLIK ÇALIŞANLARI VE AYRICALIKLI GRUPLARA ÖNCELİK TANINDI

Kiptaş Silivri 4. Etap projesi kura töreni öncelikle, şehit aileleri, harp, vazife malulleri, dul, yetim, en az yüzde 40 oranında engelliler ile sağlık personelleri için gerçekleştirilecek. Ayrıcalıklı grupların kura çekiliş sırası, yine kura ile belirlenecek.

Her ayrıcalıklı grup için 2+1 kapalı mutfaktan oluşan 50 konut ayrıldı. Yapılacak kura çekilişi ile her ayrıcalık grup için 50’şer asil hak sahibi ile 150’şer yedek üye belirlenecek.

27 Haziran 2020 Cumartesi günü saat 10.00’da başlayacak olan Kiptaş Silivri 4. Etap projesi kura çekilişi; 552 adet 2+1 kapalı mutfaktan oluşan daireler için yapılacak. Toplam 552 asil hak sahibi ile 1.656 yedek üye belirlenecek.

28 Haziran 2020 Pazar günü saat 10.00’da başlayacak olan Kiptaş Silivri 4. Etap projesi kura çekilişi ise, 474 adet 2+1 açık mutfaktan oluşan daireler ile 220 adet 3+1 kapalı mutfaktan oluşan daireler için yapılacak. 2+1 açık mutfaktan oluşan daire tipleri için 474 asil hak sahibi ile 1.422 yedek üye belirlenecek. 3+1 kapalı mutfaktan oluşan daireler içinse 220 asil hak sahibi ile 660 yedek üye belirlenecek. Kura çekilişleri sonunda asil hak sahipleri ve yedek üyeler ile iletişime geçilerek sözleşme süreci başlatılacak. Kura çekilişleri KİPTAŞ’ın sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanacak.

13 HAZİRAN’DA TEMEL ATILDI

Silivri 4. Etap, doğasını içinde barındıran, sosyal donatıları olan bir konut projesi. 5 metrekarelik balkonları, faydalı alan kullanımın üst seviyede olduğu 2+1, 3+1 daireleri, sürdürülebilir peyzaj alanı, çocuk parkları, engelli yolları, cadde üstü dükkanlara sahip.