Başvurular başladı! Kiptaş konutları başvuruları nasıl yapılır? Kiptaş Silivri 4. etap başvuruları, ödeme planı ve şartları

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), KİPTAŞ ortaklığında başlatılan Kiptaş Silivri 4. Etap konutları için başvurular başladı. Kiptaş Silivri 4. Etap konutlarına başvuru koşulları, ödeme planı ve taksitler de belli oldu. Peki, Kiptaş Silivri 4. Etap Projesi başvuruları nasıl yapılır? Kiptaş başvuru şartları ne? Kiptaş Silivri 4. Etap ödeme planı belli oldu mu? Başvuru formu nereden alınacak? Kiptaş Silivri 4. Etap ödeme planı ve başvuru formu...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, KİPTAŞ ortaklığında başlatılan 1.396 konut luk Silivri 4. Etap konutlarının proje tanıtımı gerçekleştirildi. Ev hayali kuran pek çok vatandaş da yapılan duyuruların ardından Kiptaş Silivri 4. Etap konut projesi için başvuru şartlarını, ödeme planını ve taksitlendirmelerini merak ediyor.

Peki, Kiptaş Silivri 4. Etap Projesi başvuruları nasıl yapılır? Kiptaş başvuru şartları ne? Kiptaş Silivri 4. Etap ödeme planı belli oldu mu? Kiptaş konutları başvuru formu nereden alınacak? Kiptaş Silivri 4. Etap ödeme planı ve başvuru formu...

KİPTAŞ SİLİVRİ KONUT BAŞVURU ŞARTLARI

Kiptaş tarafından konut başvuru şartları şu şekilde belirlendi:

- "Başvuru sahibinin T.C. vatandaşı ve reşit olması, kendisi veya eşine ait tapuda kayıtlı, kat irtifaklı ya da kat mülkiyetli bağımsız bölümün olmaması (tarla, bağ, bahçe, işyeri ile başvuru sahibi ve eşinin hisseli olarak sahip olduğu gayrimenkuller hariç) şartı ile

başvuru yapılabilir. Ayrıca hak sahibi olacak kişinin veya eşinin daha önce KİPTAŞ’tan konut satın almamış olması gerekmektedir.

- 18 yaşını tamamlamış bireylerin, aileleriyle birlikte yaşaması durumunda kendi adına tapuda kayıtlı kat irtifaklı, kat mülkiyetli bağımsız bölümün olmaması (tarla, bağ, bahçe, işyeri ile hisseli olarak sahip olduğu gayrimenkuller hariç) şartı ile başvuru

yapabilecektir.

- Başvuru sahibinin müracaat tarihi itibariyle İstanbul il sınırları içerisinde en az 1 yıldır ikamet ediyor olması gerekmektedir.

- Hak sahipliği kurası sonucunda aynı yerde ikamet eden bir ailede birden fazla kişiye hak sahipliği çıkması halinde aile fertlerinden sadece bir kişi ile Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi imzalanacaktır. Bu durumda hangi aile ferdinin hak sahibi olacağı kişilerin uzlaşmasına bırakılacak olup uzlaşma sağlanmaması halinde aile bireyleri arasında kura çekilecektir.

- Şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimler için 2+1 kapalı mutfaktan oluşan 50 konut ayrılmış olup, bunlar için başvurular ayrı kabul edilecektir. Başvuruların konut sayısından daha fazla olması halinde asil hak sahipliği ve her konut için uygun möiktarda yedek üye hak sahipliği de noter huzurunda yapılacak kura ile belirlenecektir.

- En az %40 engelli vatandaşlar için 2+1 kapalı mutfaktan oluşan 50 konut ayrılmış olup, bunlar için başvurular ayrı kabul edilecektir. Başvuruların konut sayısından daha fazla olması halinde asil hak sahipliği ve her konut için uygun miktarda yedek

üye hak sahipliği de noter huzurunda yapılacak kura ile belirlenecektir.

Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarında sigortalı olarak çalıştığını belgeleyen tüm sağlık personeli için (temizlik görevlisi, memur , ambulans şoförü, hasta bakıcı, hemşire, doktor vb.) 2+1 kapalı mutfaktan oluşan 50 konut ayrılmış olup, bunlar için

başvurular ayrı kabul edilecektir. Başvuruların konut sayısından daha fazla olması halinde asil hak sahipliği ve her konut için uygun miktarda yedek üye hak sahipliği de noter huzurunda yapılacak kura ile belirlenecektir."

KİPTAŞ SİLİVRİ 4. ETAP KONUTLARI İÇİN ÖDEME SEÇENEKLERİ Peşin 228 bin TL'den başlayan fiyatların yanı sıra 46 bin TL peşinat ve 2.200 TL'den başlayan 120 ay sabit taksitlerle asgari ücretin altında ödeme planları sunuldu. Başvurular https://silivri4.kiptas.istanbul/ sitesinden yapılabilecek.

KİPTAŞ SİLİVRİ 4. ETAP KONUTLARINA NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Her bir başvuru türü için ön başvuru bedeli 500 TL olarak belirlendi. Başvurular 1-21 Haziran 2020 saat 17:00 arasında yapılacaktır. Projenin sitesinde yer alan formu doldurduktan sonra ön başvuru bedelini kredi kartı ile ödeyerek ön başvurunuzu hemen oluşturabilirsiniz.

Katılım bedelini eft veya havale (internet bankacılığı/şube) ile ödemek isterseniz, formu doldurduktan sonra GARANTİ BBVA Bankası KİPTAŞ - SİLİVRİ 4 ETAP, TR08 0006 2001 6660 0006 2990 90 hesabına 72 saat içinde ödemenizi yapmanız gerekiyor. Eft/havale işleminde herhangibir işlem ücreti alınmıyor.

KİPTAŞ SİLİVRİ 4. ETAP KONUT BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYIN!

BU UYARIYA DİKKAT! BAŞVURUNUZ İPTAL OLABİLİR!

Ödeme işlemi sırasında açıklama kısmına Referans Numarası ve TC Kimlik Numaranızı yazmanız zorunludur. 72 saat içinde ödeme gerçekleştirilmezse ön başvuru talebi iptal edilecektir.

KİPTAŞ SİLİVRİ ÖN BAŞVURUSU DURUM SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN!

KİPTAŞ KONUTLARININ ÖZELLİKLERİ

Ortalama kat brüt alanları 86 m2 olan 474 adet 2+1 açık mutfak, 92 m2 olan 702 adet 2+1 kapalı mutfak, 111 m2 olan 220 adet 3+1 olmak üzere toplam 32 bloklu 1.396 konuttan oluşan projemizde 50 cadde üstü dükkan ve 1 adet kreş bulunuyor.