KİPTAŞ çekiliş sonuçları belli oldu mu? 27 Haziran KİPTAŞ Silivri 4. Etap konut çekilişi sonuçları sorgulama ekranı

KİPTAŞ Silivri 4. Etap Sosyal Konutları’nın kura çekilişi bugün de devam etti. Noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekilişinde toplam daire sayısının 30 katı başvurunun yapıldığı Kiptaş 4. etap kura sonuçları açıklandı. KİPTAŞ kura sonucuna göre ev sahibi olan vatandaşların isimleri canlı yayınla duyuruldu. Peki, KİPTAŞ çekiliş sonuçları belli oldu mu? İşte 27 Haziran KİPTAŞ Silivri 4. Etap konut çekilişi sonuçları ve sorgulama ekranı

KİPTAŞ Silivri 4. Etap Sosyal Konut ları’nın kura çekiliş töreni bugün noter huzurunda gerçekleştirildi. Dün ayrıcalık gruplar için yapılan konut çekilişleri gerçekleştirilmişti. Bugün de 1396 konut çekilen kura ile sahiplerini buldu. Peki, KİPTAŞ çekiliş sonuçları belli oldu mu? İşte 27 Haziran KİPTAŞ Silivri 4. Etap konut çekilişi sonuçları ve sorgulama ekranı

KİPTAŞ 4. Etap Sosyal Konutları’nda, dairelerin hak sahibini belirleme kura çekilişinin ikincisi bugün yapıldı. Kiptaş Silivri 4. Etap projesi toplam 1.396 dairenin bulunduğu proje, daire sayısının yaklaşık 30 katı bir başvuru sayısı ile İstanbullulardan yoğun ilgi gördü.

KİPTAŞ ÇEKİLİŞ SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?

Kura çekilişi, yoğun başvuru nedeniyle, başvuru türleri ve daire tiplerine göre ayrılmış şekilde, 27-28 Haziran 2020 tarihleri süresince devam ederek, toplam üç çekilişle tamamlanacak. Bugün 10.00’da başlayan Kiptaş Silivri 4. Etap projesi kura çekilişi; 552 adet 2+1 kapalı mutfaktan oluşan daireler için yapıldı. Toplam 552 asil hak sahibi ile 1.656 yedek üye belirlendi.

Asil hak sahipleri Pazartesi gününden itibaren Cuma gününe kadar Kiptaş Genel merkezine çağrılacak. Asil hak sahiplerinin işlemlerinin ardından yedek hak sahipleri için süreç başlayacak.

KİPTAŞ SİLİVRİ 4. ETAP ÇEKİLİŞ SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

27 HAZİRAN KİPTAŞ ÇEKİLİŞ SONUÇLARI VİDEOSU