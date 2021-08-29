Kına gecesinde geline şok! Damat ve annesi...

Çorum'da kına gecesinde çıkan kavgada dayısı E.E. (46) tarafından bıçaklanan damat Kürşat Y. (23) ve annesi Ayşegül Y. (43), yaralandı. Saldırgan E.E, gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Düğün öncesi düzenlenen kına gecesinde bulunan damat Kürşat Y., bilinmeyen bir nedenle dayısı E.E. ile tartışmaya başladı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Annesi Ayşegül Y.'nin de dahil olduğu kavgada E.E., bıçak çekere savurmaya başladı. Kavgada bıçak darbesi alan anne ve oğlu, yaralandı.