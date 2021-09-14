Kin filminin konusu ne, oyuncuları kim? Yılmaz Erdoğan’ın kaleme aldığı Kin filmi ne zaman yayınlanacak?

Senaryosunu Yılmaz Erdoğan'ın kaleme aldığı, Güney Kore filmi The Grudge'dan uyarlanan Kin filmi fragmanı yayınlandı. Fragmanı ile dikkatleri üzerine çeken filmin başrolünde Yılmaz Erdoğan ve Ahmet Mümtaz Taylan gibi isimler de yer alıyor. Kin filmi ne zaman yayınlanacak? İşte Kin filmi konusu, oyuncuları…

Netflix yeni filmi için gün sayıyor. Yılmaz Erdoğan’ın senaryosunu yazdığı filmin detayları Netflix’in fragmanı yayınlamasıyla birlikte belli oldu. Yapımcılığını Necati Akpınar'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda daha önce ''Gönül İşleri'' ve ''Çok Uzak Fazla Yakın'' gibi yapımların yönetmenliğini üstlenen Türkan Derya'nın oturduğu ''Kin'' filminin fragmanı yayınlanır yayınlanmaz izleyicinin ilgisini çekti. Peki Kin filmi ne zaman yayınlanacak, Kin filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte Kin filmi hakkında merak edilenler

KİN FİLMİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Suç ve polisiye türündeki Kin filmi, 8 Ekim 2021 Cuma günü tüm dünyayla aynı anda dijital film ve dizi platformu Netflix üzerinden izleyici ile buluşuyor.

KİN FİLMİ KONUSU

Dürüstlük abidesi olarak bilinen Başkomiser Harun, mesleğinin en büyük ödülünü aldıktan sonra ekip arkadaşlarıyla kutlamaya gider. Ödülden sonra terfi alacağına emin olan Harun, o gece eve dönerken bulunduğu taksideki şoförün saldırısı sonucu kendini savunurken cinayet işler.

Ertesi sabah, bu cinayet vakası emniyete ulaşır ve Harun, kendi işlediği cinayetin failini aramaya başlar. Hem kaçan ve hem de kovalayan olmanın stresiyle başa çıkmaya çalışırken, bulduğu her ipucu onu çok daha karmaşık bir olayın içine çeker.

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KİN FİLMİ OYUNCULARI

Başrolünde Yılmaz Erdoğan ve Ahmet Mümtaz Taylan'ın yer aldığı Kin filminde; Cem Yiğit Üzümoğlu, Rüzgar Aksoy, Duygu Sarışın, Yosi Mizrahi, Elif Gizem Aykul ve Enes Külahçı gibi isimler de yer alıyor.