Kimse bilmiyordu! Millie Bobby Brown'dan 'Game of Thrones' itirafı

'Stranger Things' dizisi ile şöhrete kavuşan Millie Bobby Brown, yıllar sonra Game of Thrones dizisiyle ilgili bir itirafta bulundu. 16 yaşındaki Brown, projenin seçmelerine katıldığını ancak reddedildiği için oyunculuğu bırakmayı düşündüğünü açıkladı.

Millie Bobby Brown, yıllar önce 'Game of Thrones' dizisinin seçmelerinde reddedildiğini itiraf etti. 16 yaşındaki ABD 'li yıldız, 'Game of Thrones'tan olumsuz dönüş alınca umudunu kaybettiğini, hatta oyunculuğu bırakmayı düşündüğünü belirtti.

Millie Bobby Brown, bu konuyla ilgili, o dönemlerde hissettiklerini şöyle dile getirdi:

"Sanırım reddedilmek beni çok üzmüştü, bu da herkese söylediğim bir şey. Bu sektör her zaman reddedilmelerle dolu. Bir kez 'evet' almadan önce defalarca 'hayır' alırsınız. Reklam seçmelerine katılıyordum, sonra 'Game of Thrones' seçmesine katıldım ve reddedildim. O zaman, 'Bu gerçekten zor' diye düşündüm ve sanırım o rolü gerçekten istemiştim" dedi.

ABD'li oyuncu, daha sonra son bir deneme yaptığını ve iki ay sonra internet üzerinden online görüşme yaparak dijital platform projesindeki 'Eleven' rolüne kabul edildiğini öğrendiğini açıkladı.