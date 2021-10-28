Kimliklerle ilgili flaş açıklama! 1 ay içerisinde...

Kimliklerle ilgili kritik açıklama! Türkiye’de yaşayan herkesi çok yakından ilgilendiriyor. Kimliklerde yeni dönem başladı. Artık değişti, yeni uygulama hayata geçti. Vatandaşların 1 ay içerisinde bildirimini yapması gerekiyor. Türkiye'de binlerce kişinin ad ve soyadını artık internet üzerinden değiştirdiğini dile getire Edirne Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Meltem Bal, doğum bildirimi başvurusunun da dijital ortamda açıldığını duyurdu.

Edirne Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Meltem Bal, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün Türkiye'de dijitalleşme ve dijital işlemlerde öncü olduğunu söyledi.

Vatandaşların e-Devlet üzerinden 42 Nüfus ve Vatandaşlık hizmetini yapabildiğini belirten Bal, "Vatandaşlarımızın işlerini kolaylaştıracak, onlara günlük hayatlarında yardımcı olabilecek hizmetler hayata geçirildi. Vatandaşlarımız en çok adres değişikliği başvurusunda bulunuyor. Artık adres değişikliği bildirimlerini boş konuta e-Devlet üzerinden kendileri ve aileleri için yapabiliyorlar" dedi.

Bal, 15 yaşını tamamlayan çocuklar için yeni kimlik kartı başvurusunun da anne ve babaları tarafından e-Devlet üzerinden yapılabildiğini anımsatarak, "Nüfus müdürlüğüne gelmeden başvurularını yapıyorlar. Ankara 'da çocuklarının kartları basılıyor ve posta yoluyla bildirdikleri adrese kimlik kartı geliyor. Vatandaş evden çıkmadan çocuğunun kimliği eline geliyor. Ekstradan da bir para ödemesi yapılmıyor bunun için" diye konuştu.

YENİ UYGULAMAYI DUYURDU: 1 AY İÇERİSİNDE BİLDİRİMİNİ YAPMASI GEREKİYOR

Doğum bildirimi başvurusunun da dijital ortamda yeni açıldığını aktaran Bal, şunları kaydetti:

“Bunu da bir müjde olarak verebilirim. Çocuğunuz doğduğunda artık e-Devlet üzerinden doğum bildirimi başvurusu yapılabiliyor. Hastanelerimizle anlaşmalarımızı yaptık. Sağlık raporlarını e-Devlet sistemine yüklüyorlar. Siz e-Devlet'e girdiğinizde kendi üzerinizde çocuğunuzun raporunu görüyorsunuz o rapora istinaden de çocuğunuzun doğum bildirimini ve istediğiniz adı da koyaraktan kendiniz kaydediyorsunuz. Bu kayıtlar bize düşüyor, uygunluğunu kontrol ediyoruz, tescilini yapıp kütüklerimize yazıyoruz. Kimlik kartı da Ankara'da basılıyor ve adresinize geliyor. Yeni doğan bir çocuğun ailesi 1 ay içerisinde bildirimini yapması gerekiyor.”

E-DEVLET'TEN DEĞİŞTİRİLİYOR

Türkiye'de binlerce kişinin ad ve soyadını değiştirdiğini dile getiren Bal, "Yeni başlayan bir hizmetimiz daha var, e-Devlet üzerinden yapılabiliyor. Vatandaşlarımız ad veya soyadında bir yazım hatası, komik, ahlaka aykırı bir ismi varsa bunun değişmesi için başvurabiliyor. Daha önce bunun için gelip dilekçe vermeleri gerekiyordu, şimdi e-Devlet'e açılan bir hizmetimiz, vatandaşlarımız müdürlüğe gelmeden e-Devlet üzerinden başvurularını yapabiliyorlar. Değerlendirilecek, komisyona sunulacak, eğer ki istedikleri talep uygunsa onlar bize gelmeden adlarını soyadlarını istedikleri gibi değiştirebiliyoruz" ifadelerini kullandı.

“KEYFİ BAŞVURULAR OLUYOR”

Mahkeme yoluyla da isim değişikliği yapılabildiğini hatırlatan Bal, şu bilgileri verdi: